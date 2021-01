Benthe

Wie Dornröschen aus dem Grimmschen Märchen liegen die Benther Bergterrassen oberhalb des Ronnenberger Ortsteils von hohen Pflanzen umwuchert in tiefer Ruhe. Die ehemals beliebte Ausflugsgaststätte schläft aber nicht wie die Märchenfigur, sie quasi tot – ein Feuer hat das Gebäude im Jahr 1975 zerstört. Jetzt will die Intraregionale, ein Zusammenschluss mehrerer Kunstvereine in der Region Hannover dem lost place wieder neues Leben einhauchen – mit einer Klanginstallation vom 13. Juni bis 18. Juli 2021.

Die Intraregionale ist eine Kooperation gleichberechtigter Kunstvereine und geht auf die Initiative von Frank Nordiek, einem Landart-Künstler aus Hannover, aus dem Jahr 2015 zurück. Ein Jahr später erfolgten bereits die ersten Ausstellungsprojekte. Der Kunstraum Benther Berg hatte damals den schwedischen Künstler Gregor Stahlgren zu Gast, der ein Tubenobjekt am Rundweg auf der Erhebung an der Grenze zwischen Ronnenberg und Gehrden entworfen hat.

Die Intraregionale zeigt Teile des alten Ausflugslokals, die von der Öffentlichkeit sonst nicht betreten werden sollen. Quelle: privat

Jury entscheidet über konkrete Installation

Für die aktuellen Klangkunstinstallationen ist die Ausschreibungsfrist gerade abgelaufen. „Es gab wieder rund 150 Bewerber“, sagt Rainer Janssen, Vorsitzender des Kunstraums Benther Berg, zufrieden. Welcher Künstler mit welchem Projekt letztlich die Bergterrassen mit Klängen erfüllen soll, entscheidet eine Jury, die im Februar zusammenkommen soll. Selbstverständlich ergebe sich letztlich aus den dann gültigen Corona-Verordnungen, wie es danach tatsächlich weitergehe, so der Kunstraum-Vorsitzende.

Neben der Klanginstallation werde es auch Begleitprogramme in Zusammenarbeit mit der Hörregion geben, erklärt Janssen. Daran könnten zum Beispiel auch die Grundschule oder die Kita im Ort beteiligt werden.

Für das Klangkunst-Festival wurden insgesamt zwölf Standorte ausgewählt. Darunter sind die Wasserkunst und Planet M in Hannover sowie das Kloster in Barsinghausen, aber auch so ungewöhnliche Orte wie der Wertstoffhof in Bissendorf, ein Parkhaus in Lehrte – und eben die Benther Bergterrassen. Weitere Informationen sind im Internet unter intraregionale.org zu finden.

Zur Blütezeit warteten 1500 Sitzplätze auf Gäste

Auf den Bergterrassen wurden zur besten Zeit etwa 3000 Tassen Kaffee, 2000 Stück Kuchen und 1200 Gläser Berliner Weisse am Tag an Besucher verkauft. Nach der Eröffnung im 19. Jahrhundert als Getränkestand unter den Namen „Erichs Ruh“ erlebte der Ort seine wahre Blüte erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Immer größere Beliebtheit bei jungen Leuten und auch internationalen Messegästen vergrößerten die Nachfrage. Eine Hauskapelle spielte jeden Mittwoch sowie am Wochenende und zu Hochzeiten. Bis zu 1500 Sitzplätze im Freien warteten auf Gäste.

Sogar die Fußball-Weltmeister von 1954, Fritz und Ottmar Walter, Helmut Rahn und Horst Eckel, sollen hier eingekehrt sein. Zu Verwerfungen mit den Benthern soll es gekommen sein, da sich der Trubel im Ort abspielte, während Steuern und Abgaben der Bergterrassen nach Gehrden flossen. Die Gemeindegrenze verläuft zwischen dem Parkplatz und den ehemaligen Schankbereich.

Mit dem gesellschaftlichen Strukturwandel ging das Geschäft dann aber mehr und mehr zurück. Vor allem die junge Bevölkerung wandte sich anderen musikalischen Angeboten zu. 1974 mussten die Bergterrassen endgültig schließen. Ein Jahr später brach ein Feuer aus. Das Klang-Festival könnte diese Vergangenheit nun wieder einmal zurück in den Fokus bringen.

Von Uwe Kranz