Ronnenberg

Von den Tempokontrollen der Region Hannover auf dem Abschnitt der B 217 zwischen Ronnenberg und der Stadtgrenze fühlen sich viele der „erwischten“ Autofahrer „abgezockt“. Eine ganze Reihe bekundeten dieses Empfinden gegenüber der Region, und auch unsere Redaktion erreichten einige Zuschriften. Ähnlich viele Leser begrüßten jedoch auch die Verschärfung des Tempolimits von 100 auf 70 Stundenkilometer an dieser Stelle aufgrund einiger folgenreicher Unfälle – sie finden, das sei längst überfällig. Und in der allgemeinen Diskussion um Geschwindigkeitsobergrenzen ist immer wieder das Argument zu hören: „Das bringt doch gar nichts, so lange nicht geblitzt wird“.

Gewohnheit schützt nicht vor plötzlichen Gefahren

Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass sich Verkehrsteilnehmer an geltende Höchstgeschwindigkeiten zu halten haben. Und auch die aufmerksame Teilnahme am Straßenverkehr wird allgemein zu Recht erwartet, das heißt: Ein Tempo-70-Schild, das am Straßenrand steht, muss man bemerken – auch, wenn es gestern noch nicht da war. Eine „Übergangszeit“ für Raser ist in keinem Fall vorgesehen. Dass die Verhältnisse – in diesem Fall das neue Tempolimit – vom Gewohnten abweichen, hilft den geblitzten Autofahrern daher nicht.

Bei genauem Betrachten hat das Blitzteam der Region nur das getan, was die Mehrheit in der Bevölkerung von ihm verlangt: Sie haben ein geltendes Tempolimit kontrolliert – und das auch noch an einem ausgewiesenen Unfallgefahrenpunkt. Nötig wurde dies, weil Beobachtungen ergeben haben, dass viele Autofahrer weiterhin zu schnell unterwegs waren, und das an einer Stelle, die als Unfallgefahrenstelle nicht nur bei Pendlern wohl bekannt ist – und das nicht erst seit zwei Wochen.

Von Uwe Kranz