Die Sanierung des Radweges der Gehrdener Straße in Ronnenberg droht offenbar zu einer unendlichen Geschichte zu werden. Zunächst waren die notwendigen Arbeiten im Straßensanierungsprogramm der Stadt auf 2019 vorgezogen worden. Nun droht sogar eine Verschiebung auf 2021. Als Grund gibt Thorsten Arndt, Teamleiter für den Tiefbau bei der Verwaltung, die unsichere Lage bei den Straßenbauunternehmen an.

Während der Beratung zum Straßensanierungsprogramm 2019 bis 2022 hatten die Ratspolitiker festgestellt, dass bei der Erneuerung der Gehwege der Barbarastraße und des Radwegs zwischen Ronnenberg und Gehrden Eile geboten ist, weil die Stadt ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen muss. Die beiden Maßnahmen sollten eigentlich noch 2019 erledigt werden. Doch während in der Barbarastraße Anfang 2020 tatsächlich gebaut wurde, wird die Sanierung des Radwegs der Gehrdener Straße fortwährend verschoben.

Viele Gründe sorgen für fortwährenden Aufschub

Die angegebenen Gründe sind vielfältig: Zunächst hieß, man wolle abwarten, ob Fördergeld vom Bund zu erwarten sei. Dann musste ein Planungsbüro einen Kostenplan entwickeln. Das Ergebnis war ernüchternd. Das Büro errechnete Kosten in Höhe von rund 270.000 anstelle der zuvor geschätzten 180.000 Euro. Im Anschluss wurde die Ausschreibung bis 2020 verlängert – in der Hoffnung bestand, auf diese Weise günstigere Preise zu erzielen.

Diese Maßnahme führte aber allem Anschein nach nicht zum Ziel. Auf Nachfrage war im April aus dem Rathaus zu hören, dass man die Ausschreibung nun erneuern werde – wieder in der Erwartung, dass mehr Angebote eingehen und damit die Kosten geringer ausfallen könnten. Immerhin, so hieß es, sei inzwischen ein positiver Förderbescheid des Bundes eingegangen. Dieser übernehme ein Drittel der Kosten, der Eigenanteil sei damit wieder bei rund 180.000 Euro, und man sei zuversichtlich, dass sowohl die Auftragsvergabe als auch die Erneuerung des Radweges noch in diesem Jahr stattfinden können.

Radfahrer rumpeln weiter über die Huckelpiste

In der Zwischenzeit rumpeln die Radfahrer immer noch über die Huckelpiste zwischen dem Ortsausgang Ronnenberg und der Ampel an der Biogasanlage. Von Eile zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht ist seit den Beratungen zum Straßensanierungsprogramm nichts mehr zu hören gewesen. Drei Monate, nachdem die Verwaltung verkündet hatte, die Sanierungsarbeiten neu auszuschreiben, erklärte Arndt vor dem Ausschuss für Stadtplanung nun, dass die Ausschreibung fast fertig sei. Allerdings sei es schwer einzuschätzen, wie hoch der Grad der Auslastung bei den Unternehmen gerade sei. Man müsse zunächst die Ergebnisse abwarten. Schlimmstenfalls drohe eine Verschiebung der Radwegsanierung in das kommende Jahr, erklärte er.

Die gute Nachricht für alle, die mit ihrem Zweirad zwischen Gehrden und Ronnenberg unterwegs sind: Sollten die Bagger erst einmal anrollen, soll die Sanierung innerhalb von drei Monaten erledigt sein.

Von Uwe Kranz