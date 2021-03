Ronnenberg

Trotz aller Sparzwänge wollen die Kommunalpolitiker an den kommunalen Leistungen der Stadt Ronnenberg in den Bereichen Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration kaum rütteln. Die Mitglieder des zuständigen Fachausschusses haben in ihrer Hybridsitzung anlässlich der Haushaltsberatungen nahezu allen Einsparungsvorschlägen auf einer Konsolidierungsliste der Stadtverwaltung eine Absage erteilt. Die Kommunalpolitiker gaben von insgesamt 73 Vorschlägen nur für zwölf mögliche Streichungen, Kürzungen oder Anpassungen freiwilliger Leistungen grünes Licht.

Verwaltung legt Streichliste vor

Keine höheren Eintrittspreise im Freibad, keine Reduzierung der Schwimmmeisterstellen, keine Erhöhung der Kita-Gebühren, keine höhere Kostenbeteiligung der Sportvereine für die Nutzung der Sportstätten, auch der Ferienpass wird nicht gestrichen: Die von der Verwaltung vorgelegte Streichliste mit möglichen Einsparpotenzialen hatte ein Gesamtpotenzial von rund 972.000 Euro für das Jahr 2021. Nur rund 30.000 Euro könnte die Stadt davon einsparen, wenn der Rat vor der Verabschiedung des Haushaltes den Empfehlungen des Ausschusses folgt. „Ich bin stolz auf diesen Ausschuss, dass wir die Streichmöglichkeiten so diszipliniert in angemessener Zeit durchgegangen sind“, sagte der Ausschussvorsitzende Rüdiger Wilke (SPD) nach etwa vier Stunden.

„Wir haben einen Bildungsauftrag“

Um den zeitlichen Rahmen der Sitzung nicht zu sprengen, verzichteten die Kommunalpolitiker bei den meisten der insgesamt 73 Abstimmungspunkten auf längere Wortbeiträge. Bei den wenigen Debatten ähnelten sich die Argumente. „Den Vereinen geht es wegen Corona schlecht“, begründete etwa die Grünen-Ratsfrau Dorothea Pein die Ablehnung einer Erhöhung der erst kürzlich angepassten Vereinsbeiträge für die Sportstättennutzung.

Auch am Freibad gab es für den Ausschuss nichts zu rütteln. „Das Bad muss attraktiv bleiben – auch mit den ausgeweiteten Öffnungszeiten“, sagte Pein – wie die große Mehrheit des Ausschusses – zu höheren Eintrittspreisen und der Streichung einer Schwimmmeisterstelle. Auf Empfehlung des Ausschusses soll die Stadt außerdem an weiteren freiwilligen Leistungen festhalten: an Zuschüssen für die Calenberger Musikschule und den Kunstraum Benther Berg, an Weihnachtsfeiern für Senioren und an hauptamtlichen Büchereileitungen. „Wir haben einen Bildungsauftrag“, lautete mehrfach ein Argument für die Entscheidungen.

Überarbeitung der Sportplätze im Herbst wird gestrichen

Immerhin konnten sich die Kommunalpolitiker zu einigen Einsparungen durchringen. So soll etwa die zweite Überarbeitung der städtischen Sportplätze im Herbst gestrichen werden, weil die Spielfelder wegen des Lockdowns zuletzt ohnehin kaum beansprucht wurden. Wegen der Pandemie soll die Stadt in diesem Jahr auch auf einen Jugendaustausch mit Partnergemeinden verzichten. Außerdem werden die Gebühren für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens in Empelde von 10 auf 20 Euro pro Stunde erhöht. Der Mietvertrag für die Altentagesstätte an der Löwenberger Straße soll gekündigt und eine Verlegung der Aktivitäten in den Empelder Quartierstreffpunkt geprüft werden.

Zuschuss für die DRK-Kleiderkammer

In den Fachausschüssen setzen die Mitglieder zurzeit den Rotstift an den Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 an. Dieser weist ein Defizit von rund 5,2 Millionen Euro auf. Coronabereinigt müssen die Kommunalpolitiker bis zur Verabschiedung möglichst rund 700.000 Euro an Einsparungen aufzeigen. Der Sozialausschuss einigte sich aber sogar noch auf eine zusätzliche Ausgabe: Die Mitglieder beschlossen einen einmaligen Miet- und Nebenkostenzuschuss in Höhe von 3750 Euro für die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) als Ausgleich von Umsatzverlusten wegen der Corona-Zwangspause.

