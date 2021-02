Ihme-Roloven

Nein, die „gute Nachricht“, wie es ein Bürger nannte, konnten die Besucher der Ortsratssitzung in Ihme-Roloven am Dienstagabend nicht mit nach Hause nehmen. Seine Frage, ob nun sicher sei, dass an der Hiddestorfer Straße in den nächsten Jahren sicher ein Baugebiet entstehen werde, musste die Mitglieder des Gremiums erneut mit „Nein“ beantworten. Allerdings zeichnet sich im Ortsrat eine neue Kompromissbereitschaft ab, die die Verwirklichung dieses Baugebietes ermöglichen könnte. „Wir sollten uns zusammensetzen, um eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen“, sagte Ortsbürgermeister Hans-Hermann Fricke (CDU).

Anfrage löst lange Aussprache aus

Erwartungsgemäß hatte am Dienstag eine Nachfrage der CDU-Fraktion an die Verwaltung, was die Veranstaltungen des Planungsbüros Plan zwei bezüglich des Baugebietes gekostet haben, eine weitere lange Aussprache zum Baugebietsstreit ausgelöst. Zum Hintergrund: Nachdem die Verwaltung mit der Entwicklung eines kleinen Baugebietes an der Hohefeldstraße begonnen hatte, regte sich in der Bevölkerung Widerstand gegen das Projekt. Alternativ sollte die Entwicklungsfähigkeit der Fläche an der Hiddestorfer Straße geklärt werden. Gegen diese Planung sprachen sich wiederum dortige Anwohner aus.

Nach mehr als zwei Jahren hin und her stellten CDU und SPD im Ortsrat Anfang September 2020 unterschiedliche Anträge zur Entwicklung des Baugebietes an der Hiddestorfer Straße, von denen der CDU-Antrag mit eigener Mehrheit angenommen wurde. Der Fachausschuss des Rates verwies den Vorgang anschließend in die Kommission zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK), die wegen der Corona-Pandemie seither aber noch nicht getagt hat.

Kritik am halbjährigen Stillstand

Fricke kritisierte nun am Dienstag den halbjährigen Stillstand, der aus dem Verweis in die ISEK-Kommission resultiere. Fabian Hüper (SPD), dessen Antrag auf Verschiebung seinerzeit im Fachausschuss parteiübergreifend getragen worden war, begründet diesen damit, dass in der Kommission „ergebnisoffene Beratungen einfacher“ seien. Das Gremium habe zudem auch die Gesamtentwicklung der Stadt Ronnenberg im Blick, in die sich die Entwicklung des Ortsteils Ihme-Roloven einpassen lassen müsse. Zudem könnten in der nicht öffentlichen Kommission Eigentumsfragen gleich mit besprochen werden.

Klären muss die Kommission auch, wie überhaupt mit der Fläche an der Hiddestorfer Straße umzugehen ist, da sich diese bislang nicht im ISEK – einer Art Rahmenentwicklungsplan der Stadt – wiederfindet. Mal eben ein Baugebiet ohne Betrachtung der Infrastruktur zu entwickeln sei grob fahrlässig, hob Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) die Einordnung der Ihme-Rolovener Planung in die Gesamtplanung für die Stadt hervor. Die nächste Sitzung kündigte sie für den nächsten Monat an, wobei eine weitere Verschiebung nicht zu erwarten sei, da diese im Hybridformat geplant sei.

Ortsbürgermeister strebt nach Harmonie

Stillstand herrschte das Baugebiet betreffend allerdings seit dem 1. September aber auch im Ortsrat Ihme-Roloven. Ihm sei daran gelegen, das Bild des zerstrittenen Ortsrates nach außen hin zu widerlegen, erläuterte Fricke. Allerdings sei ihm erst am Dienstagabend richtig klar geworden, wie nahe sich die beiden Anträge der unterschiedlichen Fraktionen wirklich sind. Auch habe die Corona-Pandemie weitere Vermittlungsversuche verhindert. Ob das Baugebiet nun „ein Haus mehr oder weniger“ umfasse, sei Verhandlungssache, stellte der Ortsbürgermeister in Aussicht.

Torsten Baasner (SPD) erläuterte indes, seine Fraktion stelle sich einer Bebauung an der Hiddestorfer Straße nicht entgegen. Der Vorstoß seiner Partei stelle vielmehr eine Planbarkeit des Baugebietes in den Vordergrund. Bei so viel Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten erscheint die „gute Nachricht“ für Ihme-Roloven doch möglich zu sein.

Von Uwe Kranz