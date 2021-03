Ronnenberg

Ein feierlicher Gottesdienst, eine große Feier mit Familie und Paten in einer Gaststätte oder sogar einem Saal – acht Jugendliche aus Ronnenberg mussten im vergangenen Corona-Jahr schweren Herzens darauf verzichten. Sie ließen ihre Konfirmation verschieben, um diese samt der dazugehörigen Feierlichkeiten in diesem Jahr nachzuholen. Doch am Sonntag verlief ihr großer Tag in der Michaeliskirche wieder nicht wie erhofft.

„Als wir im vergangenen Jahr die Konfirmation abgesagt haben, dachten wir, dass es 2021 auf jeden Fall klappen würde – ohne Beschränkungen wegen Corona“, sagt Sebastian Kokoska wehmütig. Der 15-Jährige gehört zu den Jugendlichen, die am Sonntag in der Michaeliskirche konfirmiert worden sind. Und Finn Wolf fügt traurig hinzu. „Es war einfach alles anders. Das einzige Highlight war im Herbst 2019 die Konfirmandenfreizeit in Verden“, berichtet der 15 Jahre alte Ronnenberger.

Jugendliche sind verunsichert

Bis die acht Ronnenberger Jugendlichen der Evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag endlich ihre lang ersehnte Konfirmation feiern konnten, galt es für alle Beteiligten, einige Herausforderungen zu meistern. „Mit die größte war, dass wir im März 2020 den Lockdown verordnet bekamen und kein Konfirmandenunterricht und auch keine Gottesdienste mehr stattfinden konnten“, berichtet Konfirmandin Marleen Daum. So sei die Zeit extrem anstrengend gewesen. „Wir konnten ja auch gar nicht einschätzen, wie das alles weitergeht“, schildert die 14-Jährige ihre Verunsicherung. Niemals hätte sie gedacht, dass ihre Konfirmation erst 2021 nachgeholt werden könnte.

Lesen Sie auch: Konfirmanden wollen Senioren mit Briefen aufmuntern

Nachdem anfangs viele Konfirmationen wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt wurden, sind solche Feiern inzwischen unter Auflagen wieder möglich. Von „normalen“ Konfirmationen kann aber nicht die Rede sein. „Wir können nicht richtig feiern. Nur mein Bruder kommt zu uns nach Hause“, verrät Sebastian. Froh ist er jedoch, dass im Gottesdienst bis zu 50 Besucher zugelassen sind. „So können dort wenigstens meine Großeltern und Paten dabei sein“, sagt der 15-Jährige.

Mädchen bestellen die Kleider in Internet

Auf die Frage, ob sich die Suche nach dem passenden Outfit wegen des seit November andauernden Lockdowns als schwierig herausgestellt habe, antworten vor allem die Mädchen recht fix. „Wir haben unsere Kleider im Internet bestellt“, sagen Marleen Daum und Jula Eisenhardt unisono.

Fototermin im Festtagsgewand: Die Jugendlichen haben auf den Kirchbänken Platz genommen. Quelle: Privat

In einer Sache sind sie sich einig: Alle haben sich während des Lockdowns auch ein bisschen alleingelassen gefühlt. Die Schulen sind immer noch geschlossen, die Klassenfahrt ist ausgefallen, und Freunde können sie auch nicht treffen. Und weil ein Festessen im schicken Restaurant ebenfalls ausfallen muss, haben die meisten Familien ein Festmenü zum Abholen bestellt. „An so einem Tag soll es etwas Besonderes zu essen geben“, betont Marleens Mutter Manuela Daum.

Auf einmal ist sie dann doch wieder zu spüren, die Freude auf den großen Tag, an dem die Jugendlichen im Mittelpunkt stehen – Corona hin oder her. Und fast alle wissen auch schon, wofür sie das Geld ausgeben wollen, das sie geschenkt bekommen: Sie sparen für den Führerschein.

Diese Jugendlichen wurden am Sonntag konfirmiert: Marleen Daum, Jula Eisenhardt, Marc Freche, Maximilian Höfer, Sebastian Kokoska, Vincent Seifert, Celina Wesche und Finn Wolf. Fionn Mahncke erhält seinen Segen am 2. Mai.

Von Heidi Rabenhorst