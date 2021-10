Weetzen

Nach der erfolgreichen Premiere vor einem Jahr wird Nikolaus Derben sein Soloprogramm „Ernst beiseite!“ am Sonnabend, 9. Oktober, noch einmal in der Alten Kapelle Weetzen präsentieren. Der Künstler hat dabei als Vorsitzender des Vereins für Denkmalpflege, der dieses Konzert veranstaltet, ein echtes Heimspiel.

Derben singt dabei einige bekannte Oldies, zum Beispiel von Elvis Presley, Gus Backus, den Rolling Stones, den Beatles und Karat – mit eigenen Texten in deutscher Sprache persifliert. So wird aus „Love me Tender“ bei ihm „Lok mit Tender“ und aus „The Last Time“ das komische Melodrama „Das letzte Haar“. Natürlich darf dabei auch das „Weetzenlied“ nicht fehlen, das Derbe anlässlich des Dorfjubiläums 2019 zur Melodie eines alten Hits von Cliff Richard getextet hatte und das von einer Band der Musikvereinigung Weetzen auf eine CD aufgenommen worden war, die inzwischen ausverkauft ist.

Gut die Hälfte der Songs sind Eigenkompositionen

Aber gut die Hälfte der Songs, die am Sonnabend zu hören sind, hat Derben selbst fabriziert. „Meine Lieder sind im Laufe von 30 Jahren entstanden und haben eins gemeinsam: Ihnen fehlt der Ernst.“ erklärt er dazu. „Lautes Lachen werden sie beim Publikum vielleicht nicht hervorrufen, aber sicher Heiterkeit, die wir in diesen Zeiten gut gebrauchen können.“ Im vergangenen Jahr sind einige neue Songs dazu gekommen. Dabei steht immer der Humor im Vordergrund.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Eine längere Pause ist vorgesehen. Der Eintritt kostet 10 Euro. Wegen des begrenzten Platzangebots ist eine Reservierung unter der Angabe der vollen Adresse per E-Mail an info@denkmalpflege-weetzen.de oder unter Telefon (05109) 2911 notwendig. Bei entsprechender Nachfrage wird das Konzert am Freitag, 22. Oktober, um 19 Uhr wiederholt. Die Reservierung dafür ist schon jetzt möglich.

Von Uwe Kranz