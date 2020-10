Benthe

Genau 72 Besucher haben am Freitagabend in Benthe beim Auftritt des Bluesduos Paul Lamb und Chad Strentz gleich zwei erfolgreiche Premieren erlebt: Den Auftakt der Indoorsaison des Vereins Kulturladens und das erste Konzert in einem alten Gewächshaus der früheren Gärtnerei.

Schon im Vorverkauf gehen alle Tickets weg

„Wir haben schon im Vorverkauf alle Tickets vergeben und hätten auch noch 50 weitere Karten verkaufen können“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Kulturladens, Silvia Ventz-Heemann. Wegen der Corona-Anordnungen hatte der Verein in dem Glashaus an der Salinenstraße zum Auftakt der Indoorsaison alle Sitzplätze mit dem vorgegebenen Mindestabstand aufgebaut. Bis zum jeweiligen Platz galt aber auch für die nur 72 möglichen Besucher Maskenpflicht.

Das Publikum erlebt das erste Konzert in einem früheren Gewächshaus.

Die seit September geschlossene Gärtnerei Behre habe auf Anfrage des Vereins eines der früheren Gewächshäuser als Veranstaltungsstätte zur Verfügung gestellt, sagte Vorsitzender Christian Gehrold. Schon in den vergangenen Monaten war der Kulturladen für die Aktionen der Sommer-Saison wegen der Corona-Anordnungen aus dem kleinen Café benthe.mitte in den Garten des Gebäudes ausgewichen. Für Open-Air-Veranstaltungen sei es nun aber zu kalt, sagte Gehrold. Für das gesamte Winterprogramm könne der Verein aber das alte Glashaus nutzen. Für die Bewirtung sorgte beim Auftakt das Café benthe.mitte.

Paul Lamb (links) und Chad Strentz machen auf ihrer Deutschland-Tournee Station in Benthe.

„ München , Stuttgart , Berlin und Benthe“

Für den Start der Indoorsaison hatte der Verein international bekannte Szenegrößen engagiert: Paul Lamb, der Bandleader von Paul Lamb & the King Snakes – „Great Britains Best Bluesband“, wie sie vom britischen „blues & rhythm“ genannt wird –, präsentierte im Duo mit seinem langjährigen Sänger und Gitarristen Chad Strentz ein Blueskonzert der Extraklasse. Das Duo aus England machte im Rahmen seiner Deutschland-Tournee auch Station in Benthe. „Ich komme schon seit 1982 regelmäßig nach Deutschland: München, Stuttgart, Berlin und Benthe“, sagte Lamb vor dem ersten Song auf Englisch mit einem Augenzwinkern.

Dass er zu Recht als einer der zehn weltbesten Mundharmonikaspieler gilt, stellte Lamb schnell unter Beweis. Schon bei den ersten Stücken klatschte das Publikum im Takt. Als das Duo das bekannte Stück „I'm Sitting Here la la Waiting for My Ya Ya“ coverte, stimmte das Publikum mit ein.



Agentur bietet Kulturladen die Bluesgrößen an

Dem Kulturladen war mit dem Engagement des Duos ein echter Coup gelungen. Immerhin hat Lamb jede Menge Preise erhalten, zuletzt den British Blues Award als „Best Harmonica Player“. In seiner musikalischen Laufbahn arbeitete er gemeinsam mit Stars wie Mark Knopfler, The Who und Rod Stewart. Gelungen war das Engagement wegen der guten Kontakte der stellvertretenden Vorsitzenden: Die zuständige Agentur aus Petershagen in Nordrhein-Westfalen hatte Ventz-Heemann das Bluesduo für einen Auftritt angeboten. Es habe sich inzwischen herumgesprochen, dass es in Benthe ein begeisterungsfähiges Publikum mit Sachverstand gebe, sagte sie.

Künstler geben drei Zugaben

Nach dem Konzert mit jeweils zwei rund einstündigen Teilen, einer Pause und drei Zugaben war ihr Mann Ulrich Heemann begeistert. „Die Stimmung hat sich immer mehr gesteigert, die haben das Publikum so richtig mitgenommen“, berichtete er.

