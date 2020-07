Ronnenberg

Nach einer langen Veranstaltungspause lädt der Kulturladen Benthe am Sonntag, 19. Juli, zum Jazz-Frühschoppen mit Holger Halm, Michael Glubrecht und Raissa Weeke am Piano ein. Unter freiem Himmel geht es um 11 Uhr im großen Garten hinter dem Café benthe.mitte, Am Steinweg 18, in Benthe los.

Wegen der Corona-Pandemie ist eine namentliche Voranmeldung erforderlich. Bei Bewegung zu und von den Plätzen ist ein Mundschutz gewünscht. Die Bewirtung erfolgt durch das Serviceteam des Cafés benthe.mitte an den Plätzen.

Umfangreiches Programm in den kommenden Wochen

Auf dem Programm für weitere Termine stehen unter anderem Swing Latin, Soft Soul und Pop Classics mit dem Trio Cream Flow, französische Chansons mit Julia Kokke und eine Tom Waits-Revue. Eine ausführliche Programmübersicht wird in absehbarer Zeit auf der Internetseite des Kulturladens Benthe erscheinen.

Für die Veranstaltung am 19. Juli ist der Eintritt kostenlos. Um Spenden wird gebeten. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Voranmeldungen sind im Café benthe.mitte zu den üblichen Öffnungszeiten oder per Telefon unter (05108) 9135249 oder per Email an kontakt@benthe-mitte.de möglich.

Von Uwe Kranz