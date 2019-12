Benthe

Der Verein Kulturladen Benthe bereichert die kulturelle Landschaft in Ronnenberg durch seine abwechslungsreichen Veranstaltungen in dem kleinen Ortsteil am Hang des Benther Berges. Seit Schließung des Dorfladens werden im Café benthe.mitte, Am Steinweg 18, regelmäßig Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und weitere Veranstaltungen präsentiert. Nun hat die ehrenamtliche Gemeinschaft ihr Programm für das erste Halbjahr 2020 vorgestellt.

Susanne Theis erzählt am Sonnabend, 11. Januar ab 20 Uhr unter dem Titel „Also erhielt sie die Krone ...“ Geschichten für Erwachsene über Mut, Vertrauen und unerwartete Wendungen.

Am Mittwoch, 15. Januar, gibt es eine Märchenstunde für Kinder ab vier Jahre. Märchenerzählerin Hannelore Hübner hat dabei spannende Geschichten über Wünsche und Abenteuer in ihrem Gepäck.

Das Benther Erzählcafé beginnt am Sonntag, 26. Januar, um 16 Uhr. An diesem Nachmittag mit Benthern für Benther sollen Ereignisse der Vergangenheit und der Gegenwart im Mittelpunkt stehen.

Schwungvoll und virtuos geht es am Sonnabend, 15. Februar, mit dem Boogie Woogie-Duo ins neue Jahr. Ab 20 Uhr begeistern die preisgekrönten Musiker Andreas Bock und K.C. Miller ihre Zuhörer.

Erneut ist das Impro-Theater „5te Dimension“ zu Gast im Café benthe.mitte. Es zeigt am Sonnabend, 29. Februar, ab 20 Uhr, nicht wiederholbare einzigartige, vom Publikum inszenierte Szenen.

Am Mittwoch, 18. März, sind die vier Nachtbarden, die monatlich im TAK das Publikum begeistern, erstmals im Benther Kulturladen mit einfühlsamen und skurrilen Texten zu Gast. Der Abend beginnt um 20 Uhr.

Das Trio Cream Flow um Agnes Hapsari präsentiert am Sonnabend, 18. April, ab 20 Uhr Genreklassiker aus Pop, Soul und Swing in eigenen, originellen gespielten und gesungenen Arrangements.

Unter dem Titel „Rock Tales“ plaudert das wandelnde Musiklexikon Jürgen Rau zusammen mit dem Multi-Instrumentalisten & Echo-Preisträger Richard Rossbach am Sonnabend, 16. Mai, aus dem Nähkästchen des Rock’n’Roll. Auf die Gäste warten amüsante Hintergrundgeschichten von Begegnungen mit den Größen des Musikbusiness.

Am Sonnabend, 27. Juni, kommt das Trio Coppo mit heißen Rhythmen und mitreißender Percussion zum zweiten Mal nach Benthe. Der Abend beginnt um 20 Uhr.

Erstmalig findet im Kulturladen am Sonntag, 19. Juli, ab 11 Uhr, ein Jazz-Frühschoppen mit dem Holger-Halm-Quartett statt. Am E-Piano wieder mit dabei ist Raissa Weeke.

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen gibt es im Café benthe.mitte, Am Steinweg 18, während der Öffnungszeiten: dienstags und mittwochs, von 9 bis 14.30 Uhr, freitags, von 9 bis 22 Uhr, sonnabends, von 9 bis 18 Uhr, und sonntags, von 14.30 bis 18 Uhr. Karten können während der Öffnungszeiten auch per Telefon unter der Nummer (0 51 08) 9 13 52 49 sowie per E-Mail an kontakt@benthe-mitte.de bestellt werden. Weitere Informationen sind im Internet unter kulturladen-benthe.de zu finden.

Von Heidi Rabenhorst