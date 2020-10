Benthe

Nach der erfolgreichen Open-Air-Saison lädt der Kulturladen Benthe in der nun folgenden dunklen Jahreszeit die Künstler und Gäste in ein Gewächshaus ein. In der Gärtnerei Behre, Salinenstraße 40, in Benthe hat der Verein einen neuen Standort für seine Veranstaltungen gefunden. Den Anfang macht am Freitag, 9. Oktober, das Duo Paul Lamb und Chad Strentz aus England, die auf ihrer Deutschland-Tournee Station in Benthe machen.

Lamb gehört zu den besten Mundharmonikaspielern

„Mastermind“ Paul Lamb, der Bandleader von Paul Lamb & the King Snakes, „Great Britains Best Bluesband“, wie sie vom britischen „blues & rhythm“ genannt wird, präsentiert im Duo mit seinem langjährigen Sänger und Gitarristen Chad Strentz ein Blueskonzert der Extraklasse.

Lamb gilt zu Recht als einer der zehn weltbesten Mundharmonikaspieler, und er hat jede Menge Preise und Auszeichnungen erhalten, zuletzt den British Blues Award als „Best Harmonica Player“. Er wurde in die British Blues Awards Hall of Fame aufgenommen und steht dort in London gleich neben Eric Clapton, John Mayall, Peter Green und Alexis Corner. In seiner mehr als 40-jährigen musikalischen Laufbahn spielte er mit vielen Bluesgrößen und arbeitete gemeinsam mit Mark Knopfler, The Who, Rod Stewart, Jimmy Nail, um nur einige zu nennen.

Seit drei Jahrzehnten ist er mit seiner Band Paul Lamb & the King Snakes weltweit auf Tour und von Zeit zu Zeit auch in der intimeren Duobesetzung mit Strentz unterwegs. Er übt sein Talent aus mit Bescheidenheit und Grazie als einer der Letzten der alten Schule, ein wahrer „Gentleman of Blues“.

Strentz begeistert mit beneidenswerter Stimme

Chad Strentz ist Sänger und Gitarrist, mit einer beneidenswerten Stimme, wie geschaffen für Blues und Soul. Er schloss sich 1991 den King Snakes an und war deren Mitglied bis 1999. Danach nahm er eine Auszeit und spielte mit diversen anderen Musikern, unter anderem mit den Big Town Playboys, bevor ihn Lamb 2003 wieder zurück in sein Band holte.

Beide sind Meister ihres Faches und ergänzen sich musikalisch perfekt – gepaart mit unbändiger Spielfreude und der Liebe zum Blues. Das verspricht einen wunderbaren Abend für alle Liebhaber des Blues. „Die Chemie stimmt, und der Spaß, den die beiden Spielen haben, ist beim Hören nahezu greifbar“, versprechen die Veranstalter.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Im „Glashaus“ kann es kühl werden, deshalb wird eine entsprechend warme Kleidung empfohlen, dazu gehört auch ein Mund-Nasen-Schutz, der auf dem Weg zu und von den Plätzen getragen werden muss. Die Bewirtung übernimmt wieder das Café benthe.mitte. Letzte Karten sind noch unter Telefon (05108) 9135249 oder per E-Mail an kontakt@benthe-mitte.de erhältlich.

Von Uwe Kranz