Alles wieder auf Null: Wegen der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen und bundesweit verschärfter Sicherheitsregeln müssen für November auch in Ronnenberg sämtliche Kulturveranstaltungen ausfallen. Betroffen von den Absagen sind auch die Lütt Jever Scheune in Ronnenberg und der Kulturladen Benthe. Die Auftritte sollen aber alle nachgeholt werden.

In der Lütt Jever Scheune behalten Tickets ihre Gültigkeit

Für Henrik Walde und seine Veranstaltungsscheune im Ortskern von Ronnenberg bedeutet der vorübergehende Lockdown im November einen großen Schritt zurück. Erst vor gut einer Woche hatte Walde in der Lütt Jever Scheune mit einem Auftritt der Künstlerin Sabine Murza die Indoor-Saison eröffnet. Nach dem Corona-Shutdown im März war die Veranstaltung der Bauchrednerin die erste Show im Gastraum der Scheune. „Nun muss ich die nächsten Events im November aber schon wieder streichen“, sagt Walde zerknirscht. Dabei sei der Neustart auf eine riesige Resonanz gestoßen. „Etwa 50 Tickets waren innerhalb von drei Tagen verkauft.“

Die Kanalratte Kalle und Sabine Murza freuen sich, dass sie nach der Show eine kleine Erfrischung von Henrik Walde erhalten. Quelle: Stephan Hartung

Nun liegt Waldes Programm erneut auf Eis. Ursprünglich hätten bei ihm am 12. November unter dem Titel „Sisters of Comedy“ gleich mehrere hochkarätige Künstlerinnen auftreten sollen – wie schon zuletzt unter strengen Corona-Bedingungen und nach den Vorgaben eines besonderen Hygienekonzeptes. Die Künstlerinnen sollten an einem Abend sogar mehrfach auftreten, um trotz der begrenzten Zahl an Plätzen ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Um diesen Aufritt sei es besonders schade, sagt Walde. Als „Sisters of Comedy“ sollten demnach auch in diesem Jahr bundesweit etliche Künstlerinnen auf zahlreichen Bühnen für einen guten Zweck und zugunsten von Fraueninitiativen auftreten. Walde hatte geplant, die Erlöse der Jugendwerkstatt Roter Faden in Ronnenberg, einer berufsqualifizierenden Maßnahme für junge Frauen und Mütter, zu spenden.

Walde übt heftige Kritik am Umgang mit Veranstaltungsbranche

Absagen wird Walde auch eine weitere für November geplante Veranstaltung: Die Musikcomedy-Show von Streckenbach und Köhler werde ebenfalls ausfallen, sagt der Chef der Lütt Jever Scheune. Er betont: „Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für einen Nachholtermin.“ Walde plant, weitere Veranstaltungen und neue Termine möglichst komplett in den Sommer 2021 zu verlegen. „Dann kann ich draußen eine Bühne aufbauen. Bei Open-Air-Veranstaltungen gibt es mehr Planungssicherheit und weniger Ansteckungssorgen“, sagt Walde.

Er übt heftige Kritik am Umgang mit der Veranstaltungsbranche. Das Kulturleben werde nur deshalb derart stiefmütterlich behandelt, weil im Gegensatz zu Unternehmen wie Tui und Lufthansa keine Lobby dahinterstehe, beklagt Walde. Dabei seien von dem Arbeitsverbot und den daraus folgenden Existenzängsten Tausende Künstler, Techniker und Servicekräfte aus der Branche betroffen. „Ich habe noch nie von einer Corona-Ansteckung in einem Theater gehört“, sagt Walde.

Zum Opfer fallen werde der Krise vermutlich auch der erst 2018 gegründete Kulturverein Ronnenberg. Diesen hatte Walde mit etwa 20 Mitstreitern aus der Taufe gehoben, um größere Veranstaltungen zu organisieren. „Das hat sich nun erst mal erledigt“, glaubt er.

Kulturladen Benthe kann mit Lockdown gelassener umgehen

Etwas gelassener mit dem Teil-Lockdown kann Christian Gehrold vom Kulturladen Benthe umgehen. Denn: Für den Verein aus Benthe sind Erlöse aus dem Ticketverkauf und der Gastronomie nicht lebensnotwendig. „Wir arbeiten meist kostendeckend, indem wir die Gagen der Künstler mit den Einnahmeerlösen finanzieren“, sagt der Vorsitzende. Für den Verein bleibe nur gelegentlich ein kleiner Restbetrag übrig. „Davon bilden wir kleine Rücklagen“, sagt Gehrold.

Das Publikum erlebt in Benthe zum Auftakt der Indoor-Saison das erste Konzert in einem früheren Gewächshaus. Quelle: Ingo Rodriguez

Trotzdem bedauert der Vorstand des Kulturladens die notwendigen Absagen für November sehr. Ähnlich wie die Lütt Jever Scheune hatte der Kulturladen Benthe Anfang Oktober gerade erst die Indoor-Saison eröffnet. Mit einem Bluesduo und rund 70 Besuchern wurde im Gewächshaus einer geschlossenen Gärtnerei eine erfolgreiche Konzertpremiere gefeiert – mit strengem Corona-Reglement.

Nun müssen die für November geplanten Auftritte der Chanson-Sängerin Julia Kokke sowie eine Tom-Waits-Revue jedoch verschoben werden – ebenso wie die Jahresversammlung des Vereins. „Der Vorverkauf für beide Auftritte war gut angelaufen“, sagt Gehrold. Die Tickets dürfen laut Vorstand wieder zurückgegeben werden, können aber auch für einen Nachholtermin im nächsten Jahr aufgehoben werden. „Es war absehbar, dass sich die Corona-Krise wieder zuspitzt, aber wir hoffen, dass es im Dezember normal weitergehen kann“, sagt der Vorsitzende des Kulturladens.

