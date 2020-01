Benthe

Ihr gehört die erste Ausstellung im neuen Jahr: Ab Sonntag, 12. Januar, stellt Uschi Zeidler im Kunstraum Benther Berg aus. Die Hannoveranerin zeigt in den Räumen des Vereins, Bergstraße 3 in Benthe Bilder und Skulpturen, die unter dem Motto „In Bewegung“ stehen.

Los geht die Vernissage um 11 Uhr mit einer Begrüßung von Kunstraum-Kuratorin Kristina Henze, anschließend hält Norbert Hilbig einen Vortrag. Er ist Vorsitzender des Stammelbachspeichers, einem Verein zur Förderung von Künstlern in Hildesheim, und gut mit Zeidler befreundet. Auch die Künstlerin selbst ist anwesend und wird den Besuchern ihre Werke erläutern. Insgesamt zeigt sie 36 Bilder und 14 Skulpturen.

Künstlerin arbeitet viele Jahre als Physiotherapeutin

Warum sie ihrer Ausstellung den Namen „In Bewegung“ gegeben hat? „Dieses Thema beschäftigt mich das ganze Leben“, sagt Zeidler, die viele Jahre als Physiotherapeutin gearbeitet hat und Verfechterin der sogenannten Feldenkrais-Methode ist. Noch heute bietet sie Kurse an. Benannt nach dem jüdischen Begründer Moshé Feldenkrais beinhaltet die Methode die Schulung der Selbstwahrnehmung, um menschliche Funktionen zu verbessern, Schmerzen zu reduzieren und allgemein die Bewegungen als angenehmer zu empfinden.

Atelier der Hannoveranerin befindet sich in der List

Auch in ihren oft geschwungenen und manchmal verspielt-geheimnisvollen Skulpturen ist immer eine Bewegung drin. „Wenn ich fertig bin, balanciere ich die Werke aus und gucke, wie sie im Gleichgewicht sind“, sagt Zeidler. Sie arbeitet viel mit weißem und schwarzem Alabaster, ein von der Optik her dem Marmor ähnliches Material. Die Bilder wiederum erhalten ihre Bewegung bei der Herstellung „durch aufgetragene Strukturmassen“, wie die Hannoveranerin sagt, die ihr 200 Quadratmeter großes Atelier Immengarten in der gleichnamigen Straße in der List besitzt. Diese Massen sind beispielsweise Marmormehl und gebrannter Kalk. „Diese Massen vertragen sich nicht, das sorgt für Bewegung und damit für Risse“, sagt die Künstlerin, die ihre Werke bereits in der Woche nach Weihnachten aufgehängt und positioniert hat.

Ausstellung immer montags, sonnabends und sonntags geöffnet

In den vergangenen Jahren sei ihre Leidenschaft für Kunst immer mehr in Bewegung gekommen, sagt Uschi Zeidler. „Ich habe mir als Autodidaktin viel Wissen selbst angeeignet.“ Einmal im Jahr bildet sie sich mit einem Kurs in Süddeutschland fort.

Die Ausstellung endet am Sonntag, 16. Februar, mit der Finissage. Bis dahin sind die Werke immer montags und sonnabends von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr und nach Absprache zu sehen. Weiter geht es dann wieder ab 1. März mit der Ausstellung von Kelyne Reis.

Von Stephan Hartung