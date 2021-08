Benthe

In einer neuen Ausstellung zeigt Florian P. Fischer im Kunstraum Benther Berg, Bergstraße 3, ab Sonntag, 8. August, in der Pandemie seit März 2020 entstandene abstrakte Ölbilder, übermalte Fotokollagen, figurative und abstrakte Aquarelle sowie schwarz-weiß Fotografien. „Ich hätte nicht gedacht, wie stark sich meine Themen und auch ästhetische Aspekte meiner Bilder durch Covid-19 verändern“, erklärt der Künstler.

Seit 2020 fotografiert Fischer wieder schwarz-weiß, ein Medium, das ihn bereits an der Kasseler Kunsthochschule beschäftigte. Dort machte er 1975 seinen Abschluss. Auslöser für seine jüngsten Werke waren die Grundrechtseinschränkungen in der Pandemie. Das Thema der Fotos lautet „Poller“. Sie zeigen Verkehrszeichen und Poller im Straßenraum, die Grenzen und Absperrungen markieren. Sie sind kontrastreich in schwarz-weiß und auf hartes Papier kopiert, so wie auch die Poller einen faktisch harten Eingriff in die Bewegungsfreiheit der Bürger darstellen. Die Poller repräsentieren für Fischer den staatlichen Ordnungszwang und die Unterordnung des Bürgers unter behördliche Vorschriften.

Die Bildkomposition folgt seiner ästhetischen Intuition

Fischer zeichnet und malt Bilder mit Zeichen, die an Schrift erinnern, aber dem ersten Augenschein nach nicht lesbar sind. Er folgt bei der Bildkomposition seiner ästhetischen Intuition, und zeigt große Sicherheit bei der Nutzung künstlerischer Mittel. Die abstrakten Aquarelle haben den übergreifenden Titel „Hart und Weich“. Die nicht lesbaren Schriftzeichen, Ornamente oder Arabesken der Aquarelle bilden einen Gegensatz zu den eindeutig interpretierbaren Verkehrszeichen. Sie stehen für Phantasie und die innere Befreiung.

Zur Eröffnung führt Thomas Hinz aus Kiel am Sonntag um 11 Uhr in die Ausstellung ein. Die Ausstellung ist bis zum 5. September samstags, von 15 bis 17 Uhr, und sonntags, von 11 bis 17 Uhr, geöffnet. Kontaktaufnahme mit dem Künstler ist unter www.florianpfischer.com möglich.

Von Uwe Kranz