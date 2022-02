Ihme-Roloven

Dieses Kunstwerk hat schon lange seinen Platz in Ihme-Roloven an der Hannoverschen Straße am Abzweig nach Hiddestorf. Doch um den sogenannten Berliner Bär ist es traurig bestellt. Nach 55 Jahren nagt der Zahn der Zeit an der Skulptur. Dass die 85 Zentimeter hohe und auf einem Waschbetonsockel stehende Figur einmal aus Bronze war, lässt sich nur erahnen. Im vergangenen Sommer fasste Anwohnerin Marion Wiesen einen Entschluss: Sie wollte sich des Bären annehmen und für Skulptur und Gelände eine Verschönerung erreichen.

„Ich bin hier aufgewachsen, bin als kleines Kind sogar auf den Bären geklettert“, erzählt Marion Wiesen, die zusätzlich mit der Recherche über die Geschichte des Kunstwerks begann – als Ägyptologin ist sie vom Fach und weiß, wie man historische Nachforschungen anstellt. „Und irgendwann kommt dann halt der Forschergeist durch“, sagt sie und lacht.

Das ist das Kunstwerk am Abzweig nach Hiddestorf. Quelle: Stephan Hartung

Ob im Stadtarchiv Ronnenberg, wo es dank Stadtarchivar Matthias Biester Einblicke in Gemeinderatsprotokolle der Sechzigerjahre gab, beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege oder im Zentralarchiv der Staatlichen Museen in Berlin – Marion Wiesen hat ihre Recherche breit angelegt. „Und es wird immer interessanter“, erzählt sie.

Dieses Bild stammt von der Eröffnungsfeier am 24. Juni 1967. Quelle: privat

Am 24. Juni 1967, fünfeinhalb Monate nach einem politischen Beschluss, wurde der Berliner Bär in Ihme-Roloven aufgestellt. Viel Prominenz – darunter hochrangige Vertreter aus Sport und Politik, aber auch vier Berliner Polizisten waren erschienen. Für das Werk sorgte der Berliner Künstler Hildebert Kliem. Vorausgegangen war eine Partnerschaft zwischen dem SV Ihme-Roloven und dem Berliner Sportverein Concordia Buckow. Laut alter Zeitungsartikel, die Wiesen vorliegen, war es ein Geschenk von Concordia zum 20-jährigen Bestehen des SV im Jahr 1967. Außerdem sollte die Aufstellung des Berliner Wappentiers als Zeichen der Verbundenheit des Doppeldorfes mit der geteilten Stadt gelten.

Von Ihme-Roloven aus sind es 312 Kilometer bis nach Berlin. Quelle: Stephan Hartung

Kurios: Kliem ließ 1967 noch ein zweites Exemplar anfertigen – das praktisch zeitgleich mit dem Bären in Ihme-Roloven aufgestellt wurde. Denn der „Bund der Berliner und Freunde Berlin“ stiftete Islands Hauptstadt Reykjavik einen kliemschen Bären. Über ihre Nachfrage bei der Willy-Brandt-Stiftung weiß Wiesen, dass der ehemalige Berliner Bürgermeister und damalige deutsche Außenminister vom 23. bis 25. Juni ohnehin zu Gesprächen in Island weilte. „Willy Brandt hat den Bären dann gleich als Geschenk mitgenommen und eingeweiht“, sagt Wiesen und berichtet weiter, „dass es zwischen Berlin und Reykjavik damals eine Verbindung gab, denn Island hat den 17. Juni als Nationalfeiertag“. In Deutschland wurde an diesem Datum vor Inkrafttreten des Einheitsvertrags 1990 der Tag der Deutschen Einheit begangen.

Künstler verteilt Bären rund um den Globus Der Berliner Bär, der zur offiziellen Denkmalgattung „Berliner Meilenstein“ gehört, stammt von Hildebert Kliem. Der Künstler aus Berlin hat in einer Gießerei in seiner Heimatstadt insgesamt sechs Exemplare aus einer Gipsvorlage herstellen lassen. Nach seinem Tod im Jahr 1986 entstanden noch zwei weitere Kunstwerke. Seine Bären aus Schaffenskraft zu Lebzeiten befinden sich außer in Ihme-Roloven noch in Reykjavik, Santiago de Chile, Dallas, Nümbrecht (Nordrhein-Westfalen) und auf Helgoland, außerdem posthum in Berlin-Wilmersdorf und Neumarkt (Bayern).

Zuletzt machte Marion Wiesen jedoch ihren Wunsch in einem Ronnenberger Bürgerforum öffentlich, ob die Stadt ihren Teil zum Erhalt des Kunstwerks beitragen könne. „Die Historie und die Erinnerungskultur in Ronnenberg liegen mir am Herzen. Daher kann ich versprechen, dass sich unser Bauhof der Sache annehmen und Stein sowie Kunstwerk aufarbeiten wird“, sagt Bürgermeister Marlo Kratzke. Für die Pflege um den Sockel herum kümmert sich mit Jan Maschkowitz ein Nachbar von Marion Wiesen. „Wir werden noch den letzten Frost abwarten – und dann hier Grünpflege betreiben, damit der Platz insgesamt etwas schöner aussieht.“ Und vielleicht schaut der Berliner Bär dann auch entsprechend freundlicher in Richtung der Ortschaften.

Von Stephan Hartung