Ronnenberg

Ob es wirklich ruhiger geworden ist entlang der Bahnlinie durch die Ortsteile Empelde, Ronnenberg und Weetzen liegt sozusagen im Ohr des Anliegers. Beschwerden habe es bei der Deutschen Bahn bislang allerdings keine gegeben. Und auch die Hauptarbeiten, die planmäßig zum Monatsbeginn abgeschlossen worden sind, seien von der Bevölkerung „größtenteils als schnell und nicht störend empfunden“ worden, wie eine Bahnsprecherin erklärt.

In drei Abschnitten hatte die Bahn das lärmreduzierende Projekt in den Stadtteilen umgesetzt. Empelde hatte die grünen Wände bereits im Januar 2019 erhalten, im Mai und Juni 2020 folgten nun zunächst Ronnenberg und dann Weetzen. Insgesamt beträgt die Investitionssumme, die die Bahn insgesamt in den Lärmschutz im Stadtgebiet steckt, rund 8,3 Millionen Euro. Neben den letzten Restarbeiten an den insgesamt 2942 Metern Schallschutzwand sollen ab Dezember 2020 auch besonders betroffene Wohngebäude noch individuell vor Lärm geschützt werden. Ein Jahr später sollen dann alle Maßnahmen abgeschlossen sein.

232 Wohneinheiten können individuellen Schutz beantragen

Insgesamt hatte die Bahn in ihrer Vorabschau 450 förderfähige Wohneinheiten entlang des Ronnenberger Streckenabschnittes festgestellt. Mit dem Bau der schallabsorbierenden Wände konnte die Anzahl stadtweit auf 232 reduziert werden. Dort werden die Grenzwerte noch immer überschritten. Die Inhaber dieser Gebäude seien bereits kontaktiert worden, erklärte die Bahnsprecherin. Wie viele von ihnen tatsächlich den Sanierungszuschuss der Bahn in Anspruch nehmen, konnte sie nicht nennen.

Die Wohnbereiche der Ortsteile Empelde, Ronnenberg und Weetzen sind jetzt mit den grünen Lärmschutzwänden von der Bahnlinie abgeschirmt. Quelle: Uwe Kranz

Insgesamt zeigte sich die Bahn-Sprecherin aber „mit dem Ergebnis zufrieden“. Die Lärmschutzwände fügten sich gut in die Umgebung ein und bewirkten eine Verbesserung der Lärmsituation für die Anwohner. Die Lärmschutzwände bestehen aus hochschallabsorbierenden Leichtmetallelementen und entlasten die Anwohner entlang der Bahnstrecke erheblich vom Lärm der vorbeifahrenden Züge, sagt sie. Gemäß des zugrunde liegenden Schallgutachtens halbiere sich der wahrgenommen Schall aufgrund der Wände. Aufseiten der Stadt Ronnenberg sieht man die Investition der Bahn ebenfalls positiv. Man freue sich über die Reduzierung der Lärmbelastung für die Ronnenberger Bürger, erklärt Verwaltungsmitarbeiterin Beatrix Mühlnickel. Allerdings habe die Stadt mit dem Projekt an sich nichts zu tun.

Bahnhof Weetzen erhält eine Sonderrolle

Ziel ist es mithilfe der Lärmsanierung die Lebensqualität in den Ortschaften entlang der Strecke zu verbessern. Dazu errichtete die Bahn fast überall die drei Meter hohen grünen Wände, die nur in Bereichen von Übergängen und Bahnhöfen zur Sicherheit mit einzelnen durchsichtigen Elementen versehen wurden. Anders am Bahnhof in Weetzen, wo unter anderem der Denkmalschutz dazu geführt hat, dass die Wand auf der gesamten Breite des Gebäudes durchsichtig gestaltet wurde. Die Rücksicht auf die Optik des Bahnhofes hat allerdings zur Folge, dass die Geräuschminderung in diesem Bereich geringer ausfällt.

Laut Bahn basieren die Baumaßnahmen auch auf Grundlage einer bis zum Jahr 2025 prognostizierten Streckenbelastung von 250 Zügen pro Tag. Zu Beginn der Arbeiten Anfang 2019 waren es etwa 50 Güterzüge und S-Bahnen weniger.

Von Uwe Kranz