Weetzen

Viele Sorgen und Ängste treiben die Einwohner von Ronnenberg und Weetzen um, wenn es um das Thema Kalihalde geht. Das konnte auch die Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt ( SPD) während ihres Besuches in den beiden Ronnenberger Stadtteilen feststellen. Im neuen Weetzener Dorfgemeinschaftshaus drehten sich die Gespräche überwiegend um den Lastwagenverkehr, der erwartet wird, wenn die Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg ihren Plan in die Tat umsetzen sollte, die Halde mit einer riesigen Menge Bauschutt zu ummanteln.

Marc Bierhancé, Vorsitzender der Bürgerinitiative (BI) Bauschuttdeponie – Nein Danke! beeindruckte Liebelt, wie auch die anderen Anwesenden mit einer Zahl, die er errechnet hat: Nach der von Menke angegebenen Gesamtmenge an Bauschutt, die auf den Berg gefahren werden soll, der Ladekapazität eines Lastwagens, der Menge an Arbeitstagen pro Jahr und -stunden pro Tag, führe alle 5,8 Minuten ein Lkw durch die Orte. Dabei berücksichtigt er sowohl die Anzahl der Anfahrten der Laster wie auch die Rücktouren.

Weetzer sorgen sich um Sicherheit des Schulwegs

Anwohner, wie der frühere Ortsbrandmeister Heinrich Beil, äußersten – auch unabhängig von den Lkw-Fahrten – ihre Sorge über die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg innerhalb Weetzens. Alle Anwesenden waren sich einig, dass Lastwagenfahrer die Kalihalde aus allen Richtungen anfahren und sich damit die Verkehrsmenge auf den Straßen des Dorfes deutlich erhöht. Beil erwartet sogar Konvois, wenn sich die Fahrzeuge an einem der Bahnübergänge Bröhnstraße oder Humboldtstraße stauen sollten.

Die Frage der Schließzeiten an den Bahnübergängen wie Liebelt in einer Bahnsprechstunde des Landtages ansprechen, wie die Landtagsabgeordnete überraschend versprach. Dort habe man auch die Abschaffung des Übergangs in Vörie verhindert, sagte sie. Zum Thema Halde dagegen hatte sie eine weniger optimistische Sichtweise. „Das wird etwas passieren“, sagte sie. An einem Runden Tisch müsse es nun darum gehen, wie das für alle verträglich geschehen könne.

Ronnenberger Gruppen untermauern Einigkeit

Nach dem Treffen mit zehn Bürgern in Weetzen sprach die Landespolitikerin im Ronnenberger Gemeinschaftshaus mit 25 Einwohnern. Auch dort beherrschte das Thema Kalihalde die Diskussionen. Vornehmlich wollten die Menschen, die in direkter Nachbarschaft zur Halde wohnen, allerdings wissen, ob Stadt, Politik und BI angesichts eines geplanten Runden Tisches noch eine einheitliche Position vertreten. Paul Krause SPD-Ratsherr und Mitglied der Regionsversammlung, bekräftigte, dass dies unverändert der Fall sei.

Das niedersächsische Wirtschaftsministerium bereitet den Runden Tisch nach Aussagen der Stadtverwaltung derzeit vor. Die genannten Gruppen in Ronnenberg hoffen derweil, dort die Möglichkeit zu erhalten, die grundsätzliche Notwendigkeit einer Haldenabdeckung ansprechen zu können.

Info: Bürgerinitiativen aus Giesen, Ronnenberg, Uetze und Wathlingen demonstrieren am Mittwoch, 26. Februar, von 13.30 bis 15.30 Uhr gemeinsam auf dem Platz der Göttinger Sieben vor dem Niedersächsischen Landtag in Hannover. An diesem Tag steht nachmittags der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen auf der Tagesordnung, den niedersächsischen Abfallwirtschaftsplan zu überarbeiten. Kalirückstandshalden sollen demnach nicht mehr als Deponieraum eingeplant werden dürfen und wie aktuell in Giesen, Ronnenberg und Wathlingen vorgesehen, mit mehr mineralischen Abfällen abgedeckt werden dürfen. Der BI-Vorsitzende Bierhancé rief alle aus Ronnenberg zur Teilnahme auf.

Von Uwe Kranz