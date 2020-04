Die baulichen Mängel am Pflegestützpunkt in Ronnenberg-Empelde bestehen nicht erst seit der Schließung der Einrichtung vor sechs Monaten. Eine Antwort der Region an die CDU-Fraktion offenbart eine lange Liste an Problemen, die seit 2013 aufgetreten sind. Jetzt ist der Pflegestützpunkt vorübergehend umgezogen.