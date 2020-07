Ihme-Roloven

Die Erwartungshaltung war eindeutig: „Entscheidungsfindung Hohefeldstraße vs. Hiddestorfer Straße“ stand auf der Leinwand in der Mehrzweckhalle in Ihme-Roloven, als der Ortsrat am Montag zu einer Sondersitzung zusammenkam. Die einheitliche Empfehlung an den Rat der Stadt, wo in dem Ronnenberger Stadtteil ein Baugebiet entstehen soll, blieben die Politiker allerdings erneut schuldig. Familien, die in dem Doppeldorf bauen wollen, müssen sich deshalb auf eine noch längere Wartezeit einstellen.

Hohefeldstraße soll nicht mehr verfolgt werden

Dabei scheint es inzwischen keine Frage mehr zu sein, für welches Baugebiet sich der Ortsrat aussprechen will. Das verdeutlichte ein Antrag, den die CDU am Montag vor rund 40 Zuhörern stellte, dann aber wieder zurücknahm, weil die SPD-Fraktion ihre Zustimmung verweigerte. Darin sollte die Stadtverwaltung beauftragt werden, einen Aufstellungsantrag für die Fläche an der Hiddestorfer Straße zu verfassen und das Areal an der Hohefeldstraße als Baugebiet nicht mehr weiter zu verfolgen.

Im Fokus des Ortsrates: Die Fläche an der Ecke von Hiddestorfer Straße und Hannoverscher Straße. Quelle: Uwe Kranz

Überraschend jetzt der Rückzieher der SPD: Es gebe coronabedingt neue Erkenntnisse, die zunächst intern diskutiert werden müssten, erklärte Elke Lepel. Ihre Fraktion wolle sicher sein, dass keine Arbeit und kein Geld in ein Projekt investiert werde, von dem klar sei, dass es nicht umgesetzt werde. Nach der internen Klärung soll Anfang September der Antrag deshalb noch einmal eingebracht werden.

Ortsrat hat schon viel Zeit verloren

Schon der Sinneswandel im Ortsrat, das Baugebiet Hohefeldstraße, für das Anfang 2019 bereits ein Aufstellungsbeschluss bestand, nicht mehr zu forcieren, hatte die Voraussetzungen für bauwillige Familien merklich verändert und deren Wartezeiten auf ein Eigenheim in Ihme-Roloven deutlich verlängert. Es sei gut möglich, dass man mit der Hohenfeldstraße heute schon durch gewesen sei, spekuliert Timo Fleckenstein, Teamleiter Räumliche Stadtentwicklungsplanung bei der Stadt Ronnenberg. Bei der Hiddestorfer Straße steht man dagegen völlig am Anfang.

Wartezeit: Rund 40 Besucher müssen sich in Listen eintragen. Die Sitzung beginnt deshalb mit zehnminütiger Verspätung. Quelle: Uwe Kranz

Auch der Vorsatz, möglichst schnell möglichst günstiges Bauland für junge Familien zur Verfügung zu stellen, ist mit dem Fokus auf die Hiddestorfer Straße weitgehend vom Tisch. Das Thema für diese Fläche in der Mitte des Doppeldorfes ist nun vielmehr die Dorfentwicklung. Nach einem ersten Planentwurf des Büros für Stadtplanung und Architektur aus Hannover, plan zwei, könnten auf der Fläche, die auch an die Hannoversche Straße grenzt, bis zu 58 Wohneinheiten, inklusive seniorengerechtem Wohnen, entstehen.

Nach Entscheidung folgt lange Planungszeit

Fleckenstein will aber mehr: Es gehe darum, im Ortskern Sichtverbindungen herzustellen, die Kirche und die gegenüberliegende Dorfmitte mit Feuerwehr, Dorfgemeinschaftshaus und Mehrzweckhalle mit einzubinden und entlang der Hannoverschen und der Hiddestorfer Straße eine bestimmte Qualität an Gebäuden zu errichten. „Hier müssen wir uns viel Zeit für die Planung nehmen“, sagt er deshalb.

Rund eineinhalb Jahre sind seit dem ersten Zweifel im Ortsrat an dem Baugebiet Hohefeldstaße inzwischen vergangen, ohne dass die Planung für ein Baugebiet maßgeblich vorangekommen ist. Und erst wenn eine politische Entscheidung gefallen ist, die abschließend erst der Rat trifft, können konkrete Gespräche mit Investoren und Eigentümer geführt werden. Für Familien, die schnell in Ihme-Roloven bauen wollen, bleibt deshalb zunächst nur, eine der noch hier und dort vorhandenen Baulücken im Ort zu nutzen.

Von Uwe Kranz