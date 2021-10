Empelde

Mit schnellen geschickten Fingern hat Laura Engelmann die Stahlsaiten ihrer Mandoline buchstäblich im Griff. Die junge Musikerin aus Empelde hat ihre Virtuosität in einem international besetzten Wettbewerb in Schweinfurt unter Beweis gestellt. Gegen Konkurrenz unter anderem aus Venezuela und Russland gewann sie den 34. Internationalen Musikwettbewerb in Schweinfurt. Dafür erhielt Laura Engelmann unter anderem ein stattliches Preisgeld von 10.000 Euro. „Das kam total unerwartet. Ich habe mich unheimlich gefreut“, sagt die Siegerin.

„Es ist weltweit der hochkarätigste Mandolinen-Musikwettbewerb“, erklärt Organisatorin Elke Tober-Vogt vom örtlichen Musikforum. Den Wettbewerb zu gewinnen sei für die Musikerinnen und Musiker eine große Auszeichnung und würde ihnen Vorteile für eine mögliche Profikarriere verschaffen, stellt sie fest.

„Ich wollte alle Stücke wirklich verstehen“

Für Julia Engelmann, Urenkelin von Friedrich Engelmann sen., dem Gründer des Mandolinen- und Gitarrenorchesters Empelde (MGO), ist das ein Riesenerfolg. Im Vorfeld habe sie sich sehr gewissenhaft vorbereitet, erklärt die 23-Jährige. „Ich wollte alle Stücke wirklich verstehen und sie sicher in den Fingern haben.“ Diese erarbeitete Souveränität hat sich am Ende gelohnt. „Es lief super“, sagt Engelmann.

Insgesamt 16 Musiker aus sieben Nationen standen im Finale im Georg-Schäfer-Museum auf der Bühne. Unter ihnen waren in erster Linie Nachwuchskünstler und junge Profis. Erwartet werden von den Musikern unterschiedliche Stilrichtungen. „Ein Stück ist aus der romantischen Mandolinenmusik und ein weiteres zeitgenössisch“, ergänzt Tober-Vogt. Der Gesamtvortrag kann bis zu 25 Minuten dauern. Wer es in die zweite Runde schafft, muss die Jury unter anderem mit einem Werk aus dem Barock oder der Klassik überzeugen. Auch das gelang Engelmann, die auf dem ersten Platz landete. Marine Moletto aus Frankreich und Hector Marin-Tellez aus Spanien platzierten sich dahinter.

Preisgeld wird in neue Instrumente investiert

Das Preisgeld für die Siegerin beträgt 10.000 Euro. Das wolle sie voraussichtlich in Instrumente investieren. Im kommenden Jahr erwartet sie eine neue Mandoline. „Auf sie habe ich sieben Jahre gewartet“, erzählt Engelmann. Zwischen 3000 und 6000 Euro könne so ein Stück kosten.

Laut Tober-Vogt treten Mandolinenspielerinnen und -spieler in der Regel auf internationalen Festivals auf, spielen in Ensembles für alte Musik oder touren weltweit mit Barockorchestern. Auch das MGO, dem die Preisträgerin und ehemalige Leiterin des Kids-Orchesters weiter die Treue hält, hat sich längst über die Grenzen der Stadt hinaus einen Namen in der Szene gemacht. Zu den vielen Erfolgen des Ensembles kommt nun der von Engelmann als Solokünstlerin.

Engelmann studiert in Wuppertal

Für die talentierte Musikerin stehen die Zupfinstrumente auch im Mittelpunkt ihrer Zukunftsplanung. Die 23-Jährige studiert an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln – am Standort Wuppertal – Mandoline mit einem künstlerischen und Gitarre mit einem pädagogischen Ansatz. „Ich mag es gern, zu unterrichten“, sagt Engelmann. Aber sie dirigiere auch sehr viel. Und dann ist da ja auch noch das Musizieren. Auch hier ist noch viel von Engelmann zu erwarten – ob im Kammerensemble oder wie jetzt als Solokünstlerin.

Von Uwe Kranz