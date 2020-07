Ronnenberg

Sparen steht bei den Ratsmitgliedern in Ronnenberg derzeit ganz oben auf der Agenda. Kritisch betrachten sie darum alle Posten, die neue Kosten im Haushalt verursachen. So billigte das Gremium nur eins von zwei Projekten, die Bürgermeisterin Stephanie Harms besonders am Herzen liegen und für die sie in der jüngsten Sitzung noch einmal ausführlich geworben hatte. Zustimmung gab es für den Plan der Stadt, gemeinsam mit den Nachbarkommunen Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Springe und Pattensen der Leader-Region Calenberger Land beizutreten und sich auf diesem Weg um EU-Fördermittel zu bewerben. Die Teilnahme der Stadt an der zentralen Behördenrufnummer 115 lehnte der Rat dagegen mehrheitlich ab.

Als „Mitinitiator und Motor“ der Arbeitsgemeinschaft zur regionsweiten Einführung der Rufnummer 115 bezeichnete Harms die Stadt Ronnenberg. Im einem zentralen Dialogzentrum sollen Bürger schnelle Antworten auf Standardfragen erhalten, die sich an Behörden richten. Die Teilnahme an dem Verbund würde die Stadt 60.000 Euro pro Jahr kosten. Zu viel, meint die SPD, die das Dialogzentrum mit einem einfachen Callcenter vergleicht. Die dort erhältlichen Informationen seien auch auf der Internetseite, in der Telefonzentrale und den Bürgerbüros erhältlich, argumentieren die Sozialdemokraten.

Zentrale Servicenummer 115 gilt noch nicht für Ronnenberg

Die Mehrheit des Rates schloss sich dieser Argumentation an. Die Stadt soll nun abwarten, wie sich die Rufnummer 115 in der Probephase regionsweit entwickelt – und möglicherweise später beitreten. Vorerst müssen sich die Ronnenberger Bürger die Servicenummer 115 also nicht merken.

Zu einer Unterbrechung der Sitzung kam es in der Diskussion über den Beitritt der Stadt zur Leader-Region Calenberger Land. Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Dieter Schur Bedenken geäußert: Trotz der vergleichsweise geringen Kosten von 3800 Euro jährlich und einem Investitionsanteil der Stadt von 22.800 Euro bei einer möglichen Investitionshöhe von 114.000 Euro liege die Entscheidung, welche Projekte realisiert würden, letztlich bei der Leader-Region und nicht beim Ronnenberger Rat, argumentierte er.

Dieter Herbst ( FDP) wiederum verwies auf die Chancen, die beispielsweise Wennigsen genutzt habe. Die Nachbarkommune hatte vom Leader-Vorgänger ILE für mehrere Projekte wie den Wasserpark und die Wasserräder hohe Fördersummen erhalten. Ronnenberg war in der ILE-Region hingegen nur Gastmitglied ohne Fördermöglichkeit und ging darum leer aus.

Erinnerungsraum könnte von Geld für Leader-Region profitieren

Als „klassisches Leader-Projekt“ bezeichnete Andreas Beichler (Grüne) zudem den geplanten Erinnerungsraum für die während der Nazi-Herrschaft verfolgten Ronnenberger Juden in der Velsterstraße 2. Dieses Argument wirkte offenbar auch bei den Skeptikern innerhalb der SPD-Fraktion. Nach einer kurzen Beratungspause stimmten nur noch die Mitglieder der AfD-Fraktion gegen den Antrag der Bürgermeisterin – und die bedankte sich schließlich für die Zustimmung des Rates.

