Ronnenberg

Als Mitglied der Leader-Region „Calenberger Land“ will sich die Stadt Ronnenberg gemeinsam mit ihren Nachbarkommunen Barsinghausen, Gehrden, Pattensen, Springe und Wennigsen in den kommenden sechs Jahren um zusätzliche Fördergelder der Europäischen Union (EU) bewerben. Um die Arbeit in diesem Verbund gewährleisten zu können, hat der Verwaltungsausschuss des Rates am Montag in nichtöffentlicher Sitzung fünf Ehrenamtliche bestimmt, die die Stadt als Wirtschafts- und Sozialpartner vertreten sollen.

Stadt bietet mehr als 100 Kandidaten eine Bewerbung an

Mehr als 100 potenzielle Kandidaten aus Vereinen, Unternehmen und Verbänden hatte die Stadtverwaltung angeschrieben und ihnen eine Mitarbeit in der Leader-Region angeboten. „Am Ende gab es deutlich mehr Bewerber, als benötigt wurden, und der Verwaltungsausschuss hatte die Qual der Wahl“, erzählte Bürgermeisterin Stephanie Harms. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte sie gern alle genommen. So musste der Ausschuss jedoch abstimmen.

Matthias Biester, stellvertretender Vorsitzender des Museumsvereins Stadt Ronnenberg, Berater des Fördervereins Erinnerungsarbeit Ronnenberg (FER) und Stadtarchivar ist einer der ernannten Vertreter. Auch Otmar Haas, Vorsitzender des Niedersächsischen Museum für Kali- und Salzbergbau und Claudia Koch, Quartiersmanagerin in Empelde für den Verein „Wir in Nachbarschaft“ (Win) erhielten viele Stimme. Das fünfköpfige Team komplettieren Christa Kuck-Meens, DLRG Empelde und Hans-Jürgen Maß, Verein Willkommen in Ronnenberg (Wir).

Es winken lukrative Förderungen

Diese fünf Personen sollen die Stadt Ronnenberg in der sogenannten Leader-Aktionsgruppe (LAG) gemeinsam mit Vertretern der Kommune mitwirken. Wichtig für eine erfolgreiche Arbeit sei Harms zufolge eine repräsentative Mischung der lokalen Akteure für die Region Calenberger Land, um dem regionalen Entwicklungskonzept gerecht zu werden. Maßgebliche Themen in der Region Calenberger Land sollen Wirtschaft, Natur-, Umwelt und Klimaschutz, Soziales, Kultur, Naherholung und Tourismus sowie Siedlungsentwicklung sein.

Alle Bewerber als Wirtschafts- und Sozialpartner der Stadt seien in verschiedenen Vereinen, Institutionen und Gremien Ronnenbergs engagiert und vernetzt, erklärt Harms. Sie ist sich sicher, dass sich auch diejenigen Ehrenamtlichen, die nicht ausgewählt wurden, an anderer Stelle in der Leader-Region beteiligen werden.

Durch die Mitgliedschaft in der Leader-Region erhält die Stadt Ronnenberg lukrative Förderungen: Bei vergleichsweise geringen Kosten von 3800 Euro jährlich und einem Investitionsanteil der Stadt von 22.800 Euro sind Investitionen von 114.000 Euro möglich. Die Entscheidung, welche Projekte letztlich realisiert werden, liegt allerdings bei der Leader-Region selbst und nicht beim Ronnenberger Rat. Als „klassisches Leader-Projekt“ war während der Diskussion im Rat im Juli 2020 über eine Bewerbung zur Leader-Region der geplante Erinnerungsraum für die während der Nazi-Herrschaft verfolgten Ronnenberger Juden in der Velsterstraße 2 genannt worden.

Von Uwe Kranz