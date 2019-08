Empelde

Die Stadt Ronnenberg hat in den Sommerferien umfangreiche Sanierungen an ihren Schulen und Kitas vorgenommen. Dafür hat die Kommune rund 600.000 Euro in die Hand genommen. Nicht auf der Liste der renovierten Einrichtungen war allerdings die Theodor-Heuss-Schule in Empelde. Bis zum Schuljahr 2022/2023 solle...