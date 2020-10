Weetzen/Ronnenberg

Veranstaltungen haben in diesen Tagen trotz Abstand und Hygienekonzepten einen leichten Beigeschmack. Das wissen auch Tanja Lutz und ihre Mitstreiter die Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“, die Band Music Unlimited und der Ronnenberger Singer-Songwriter Leon Braje. Dennoch wollen sie am Freitag, 23. Oktober, gemeinsam auf dem Weetzer Festplatz auftreten. Es ist der gute Zweck, für den sie an ihrem Vorhaben festhalten – und das in doppelter Hinsicht.

Denn es sind die Folgen der Corona-Pandemie, die die Veranstaltung erschweren und die auch das Geschäft und damit die Existenz von Gaby Zeh bedrohen. Sie betreibt das benachbarte Sportheim als Pächterin. Zeh soll von den Einnahmen aus Speisen- und Getränkeverkauf an zwei Ständen auf dem Platz während des Open-Air-Konzertes profitieren. Und damit ein wenig Luft in schweren Zeiten bekommen.

Video geht auf mehreren Onlinekanälen an den Start

Höhepunkt des Konzertes, dass unter strengen Hygienevorgaben geplant ist, soll die Premiere des Protestsongs sein, den Tanja Lutz gemeinsam mit Leon Braje und Music Unlimited unter dem Titel „Hier will ich bleiben“ in einem Tonstudio auch professionell produziert hat. Auch ein Video wurde unter Mitwirkung vom Weetzer Gerd-Volker Weiden erstellt, das pünktlich zum ersten gemeinsamen Auftritt aller beteiligter Künstler auf mehreren Onlinekanälen veröffentlicht werden soll. „Es ist toll, wie viele Menschen sich an diesem Projekt beteiligt haben, ohne daran etwas verdienen zu wollen“, sagt Lutz.

Für das Konzert erhalten die Musiker Unterstützung von den Fußballern des SV Weetzen, die die Einlasskontrolle vornehmen sollen. Zwar werde es laut Tanja Lutz keine Voranmeldungen geben, die Besucherzahl sei allerdings aufgrund der geltenden Corona-Verordnung begrenzt – und auch die Personalien der Besucher müssten penibel festgehalten werden, erklärt sie.

Besucher müssen keinen Eintritt zahlen

Bei der weiteren Organisation ist auch die BI mit ihrem Vorsitzenden Marc Bierhancé beteiligt, der nach dem ersten Musikblock, den Leon Braje allein bestreiten soll, einige Worte zur Situation in Bezug auf die Kalihalde sagen soll. Der Protest richtet sich gegen Pläne der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg, die die Kalihalde in Ronnenberg mit Bauschutt abdecken und später begrünen will. Mit den zu erwartenden Belastungen für die Bevölkerung befasst sich unter anderem auch der Songtext von „Hier will ich bleiben“, dessen Premiere dann gegen 18.30 Uhr angekündigt ist.

Für die Veranstaltung wird kein Eintrittsgeld erhoben. Spenden für beide Ziele des Konzertes seien aber willkommen, erklärte Lutz. In erster Linie gehe es aber darum, die Menschen in Ronnenberg und Weetzen weiter mit dem Thema der Kalihalde vertraut zu machen. „Es betrifft uns alle“, sagt sie.

Von Uwe Kranz