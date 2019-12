Ronnenberg

In der Adventszeit steht für viele Menschen die Hilfe für andere hoch im Kurs. Notleidende Familien und Kinder, Obdachlose oder Opfer von Naturkatastrophen – die Liste potenzieller Spendenempfänger ist lang. Und Menschen, deren Leben zu Ende geht, haben möglicherweise ebenfalls einen großen Wunsch. Auch dabei zu helfen, passt in die christliche Vorweihnachtszeit. Der Ronnenberger Sänger Leon Braje möchte seinen Teil dazu beitragen. Mit seiner Single neuen „ Weihnachtszeit“ will er den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) unterstützen.

„Ich hatte schon immer vor, einen Weihnachtssong zu schreiben, aber ohne jeden Kitsch“, sagt Braje. Für den 23-jährigen Musiker war schon beim Komponieren des Songs klar, dass er ihn mit einem karitativen Zweck verbinden würde. Der ASB-Wünschewagen sei ihm dabei als allererstes durch den Kopf gegangen. „Meine Mutter macht eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin, und ich selbst habe schon einige Male auf Palliativstationen und in Hospizen Musik gemacht“, erzählt der Ronnenberger.

Noch einmal zum Lieblingsort fahren

Seit November 2017 erfüllt der Wünschewagen, ein ausschließlich aus Spenden finanzierte Ehrenamtsprojekt des ASB-Landesverbandes Niedersachsen, die letzten Wünsche von schwerkranken und sterbenden Menschen. „Wunschfahrten“ führen diese Reisenden auf letzte Wunschwege. „Mehr als 140 Reisen haben wir bereits organisieren können“, berichtet Projektkoordinator Marc-Oliver Berndt. Jüngster Fahrgast war die vierjährige Josie aus Peine, die noch einmal auf den Flughafen Hannover wollte. Der älteste Fahrgast, eine 99-jährige Hannoveranerin, hatte den Wunsch, ein letztes Mal ihr Geburtshaus in Marburg zu besichtigen.

Leon Braje freut sich, dass er mit seiner Musik einen positiven Nebeneffekt erreichen kann. „Der ASB-Wünschewagen ist sehr auf Spenden angewiesen“, sagt er. Seine Hoffnung ist, dass dem Projekt nicht nur der Verkaufserlös des Weihnachtsliedes zugute kommt, sondern, dass die Ehrenamtler auch von der zusätzlichen öffentlichen Wahrnehmung profitieren.

Die Hoffnung bei dem Projekt ist es, dass das Lied aufgrund seines wohltätigen Charakters möglicherweise auch den Weg in die Programme von Radiosendern findet, was wiederum zu einer gesteigerten Wahrnehmung des ASB-Wünschewagens führen würde. Je länger sich diese Spirale drehen würde, umso besser für die Wunscherfüller. Und ganz nebenbei könnte auch Braje die eigene Bekanntheit ein bisschen steigern. Zu finden ist der Weihnachtssong auf https://www.leonbraje.de/.

Veröffentlichung des Debüt-Albums verschoben

Zur Vorbereitung des Projektes waren für Braje und sein Label mehr Anstrengungen notwendig als erwartet. Der Versuch der Zusammenarbeit mit zwei anderen Organisationen schlug zunächst fehl. Der Musiker macht das an der ungenügenden Organisation bei den avisierten Partnern fest. Mit der Unterstützung des ASB-Wünschewagens hat er aber nun einen passenden Partner gefunden.

Indes hat der Musiker, der mit seiner Teilnahme an der Casting-Fernsehshow „ The Voice of Germany“ bekannt geworden ist, seine eigenen Planungen leicht korrigiert. Gerade von einem Videodreh auf Norderney zurückgekehrt, hat er die Veröffentlichung seines eigenen Debütalbums noch einmal verschoben. Erst im Februar soll der Tonträger des 22-jährigen Ronnenbergers auf den Markt kommen.

Bis dahin können sich seine Fans mit dem durchaus gelungen Weihnachtssong trösten – und mit einem Auftritt von Leon Braje beim Erlebnisturnfest in Oldenburg, für das er den Titelsong „Der Moment“ geschrieben hat.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz