Ronnenberg

Musik gepaart mit nachdenklichen Texten zu jüdischem Leben in Ronnenberg, Antisemitismus und Rassismus: Mit dieser Kombination treten die Schauspielerin Hannah Legatis und der Schauspieler Martin G. Kunze zusammen mit dem Düsseldorfer Trio La Kejoca am Freitag, 2. Juli, im Gemeinschaftshaus Ronnenberg auf. Beginn ist um 19.30 Uhr im Veranstaltungsraum am Weetzer Kirchweg. Der Eintritt ist frei. Der Einlass erfolgt in der Zeit zwischen 18.45 und 19.15 Uhr.

Die szenische und musikalische Lesung steht unter dem Motto „Der Preis der Freiheit – Konsequenzen für heute“. Die Texte stammen von Hanna Legatis und Martin G. Kunze, zwei Schauspielern der Theaterinitiative Bühnensturm aus Hannover. La Kejoca sorgt für die musikalische Untermalung.

2020 jährte sich zum 75. Male die Befreiung Deutschlands von der Naziherrschaft. Kunze und Legatis waren deshalb im vergangenen Herbst vom Förderverein Erinnerungsarbeit Ronnenberg (FER) zu einer Darbietung eingeladen worden, die jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste. Nun haben sie ihr Manuskript aktuell an das Gedenkjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ angepasst.

In ihrer szenischen und musikalischen Lesung schildern die beiden Schauspieler das Schicksal der Juden von Ronnenberg. Dann fragen sie: Wovon wurden die Deutschen 1945 befreit? Was bedeutet Befreiung – angesichts von rassistischer Hetze in unserem Land und sich verstärkender Judenfeindschaft auf deutschen Straßen, menschenverachtender Zwänge, denen Geflüchtete heute ausgeliefert sind? Ihr Programm aus Poesie und Musik ist berührend, kritisch, laut und leise, manchmal wütend – und befreiend.

Besucher müssen sich voranmelden

Das prominente Ensemble La Kejoca, bestehend aus Carmen Bangert (Gesang, Drehleier, Whistles, Gitarre), Jonas Rölleke (Geige, Gitarre, Gesang) und Keno Brandt (Gesang, Gitarre, Bass, Cajon), hat zu den nachdenklichen Texten ein Musikprogramm entwickelt, das sich auf ganz eigene Weise der Thematik nähert.

Für die Besucher wichtig zu wissen: Für die Teilnahme sind derzeit, im Sinne des aktuellen Hygienekonzepts des Landes Niedersachsen und der Stadt Ronnenberg, Anmeldungen erforderlich. Interessierte richten diese an den Förderverein Erinnerungsarbeit Ronnenberg (FER), c/o Peter Hertel, Im Riedegrund 17, 30952 Ronnenberg oder per E-Mail an die Adresse erinnerungsarbeit.Ronnenberg@gmx.de per Mail. Die Anmeldung wird schriftlich bestätigt.

Am Abend der Veranstaltung erfolgt der Einlass nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, der Sitzplatz im Saal muss nach dem Betreten eingenommen werden. Dann kann die Schutzmaske abgenommen werden. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen. Während der Veranstaltung ist eine Pause vorgesehen, die Lesung endet um 21.45 Uhr.

Von Stephan Hartung