Ronnenberg

Auf Kunst auf dem Kirchenhügel müssen die Ronnenberger in der Corona-Zeit verzichten. Eine Besonderheit plant die Kirchengemeinde nun aber zu Ostern doch: Wer ab Gründonnerstag, 1. April, an der Michaeliskirche spazieren geht, kann dort eine Lichtinstallation entdecken. An jedem Abend nach Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht sind bis Ostersonnabend am Turm der Kirche künstlerische Bilder von „Schlafenden“ zu sehen.

Die Szenen sollen an die biblische Überlieferung der eingeschlafenen Jünger, die Jesus vor seiner Verhaftung zum Gebet in den Garten Getsemani begleitet haben, erinnern. „Die kleine Installation ‚Schlafende‘ stellt überwiegend eine Reihe weltlicher und religiöse Bilder beziehungsweise Bildausschnitte der Kunstgeschichte zusammen“, erklärt Pastor Steffen Marklein, der die Installation umsetzt. Ergänzt werde die Reihe mit einigen alten Fotografien und kurzen biblischen Texten. „Das Phänomen und die Erfahrungen rund um den Schlaf und die Müdigkeit sind weit gefächert“, sagt Marklein. In der biblischen Tradition seien diese besonders in den Psalmen, in der Prophetenliteratur und in der Passionsgeschichte zu finden. Auch der Traum berühre die Erfahrungen des Schlafes.

Gottesdienste in den Ronnenberger Gemeinden

Die Michaelisgemeinde lädt in der Karwoche und zu Ostern außerdem zu kurzen Gottesdiensten ein: Gründonnerstag, 1. April, 19 Uhr: Andacht mit Abendmahl mit Pastor Thomas Mayer; Karfreitag, 10.30 Uhr: Kurzgottesdienst mit Abendmahl mit Superintendentin Antje Marklein; Osternacht, Sonntag, 4. April, 5.30 Uhr: Treffen am Feuerkorb vor der Kirche, Einzug mit der Osterkerze, musikalischer Kurzgottesdienst mit Abendmahl mit Antje Marklein; Ostermontag, 5. April, 10.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Diakonin Katja Strelow.

Präsenzgottesdienste in der Johanneskirche Empelde: Donnerstag, 1. April, 19 Uhr: Abendmahl mit Pastorin Martyna Pieczka; Karfreitag, 11 Uhr: mit Pastorin Marion Klies; Ostersonntag, 11 Uhr: mit Pastorin Klies; Ostermontag, 11 Uhr: Familiengottesdienst mit Pastorin Pieczka mit Aktionen für Kinder auf dem Kirchplatz.

Das Programm in Weetzen: Gründonnerstag, 18 Uhr: Abendmahl (Lektor Detlev Pavel, Oberkirchenrätin Birgit Sendler-Koschel); Karfreitag, 15 Uh: mit Pastor Mayer; Ostersonntag, 6 Uhr: mit Pastor Günter Koschel. Dazu sollen in der Osternacht um 6.49 Uhr zum Sonnenaufgang die Glocken der Versöhnungskirche läuten.

Gottesdienste der Kapellengemeinde Linderte: Karfreitag, 17 Uhr: Abendmahl mit Pastor Mayer in die Osterkapelle; Ostersonntag, 10 Uhr: Festgottesdienst mit Pastor Günter Koschel, bei schönem Wetter unter freiem Himmel.

Von Uwe Kranz