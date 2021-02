Ihme-Roloven

Bei allem Streit in Ihme-Roloven, wo in dem Doppeldorf ein Baugebiet entstehen soll, sind viele Dorfbewohner eigentlich froh, wenn irgendwo im Ort neuer Wohnraum entsteht. Der Bauherr, der an der Hannoverschen Straße zwei Häuser errichtet, wo zuvor das Hotel zur Linde gestanden hat, sah sich dennoch aufgeregten Reaktionen ausgesetzt. Der Grund: Er ließ im Laufe der Arbeiten zwei mehr als 70 Jahre alte Linden fällen. Alles rechtens, erklärt jetzt das Team Ökologie im Ronnenberger Rathaus. „Er hätte einfach bei uns anrufen müssen“, stellt die zuständige Sachbarbeiterin Astrid Wendt den Fehler des Bauherrn fest.

Eigentümer kann Fällung der Bäume begründen

Nach Hinweisen von Rainer Tubbe, Naturschutzbeauftragter der Stadt Ronnenberg, hatte Stadtgärtner Hendrik Lienau die Bäume auf der Baustelle nach der Fällung in Augenschein genommen und zunächst beide Gewächse als gesund eingeschätzt. Das Team Ökologie forderte den Bauherrn daraufhin zu einer Stellungnahme auf und bereitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren vor. Parallel dazu sorgte die Beseitigung der Bäume für einen öffentlichen Aufschrei. Jetzt wendete sich das Blatt.

Mit Fotos konnte der Bauherr laut Wendt zwei entscheidende Makel an den Linden beweisen: Zum Einen litten die Gewächse beim näheren Hinsehen unter Stammfäule, wie die Rathausmitarbeiterin ausführt, zum Anderen hatten sich die Wurzeln aufgrund der Nähe zum abgerissenen Hotel-Gebäude nur einseitig ausgebildet. Nach dem Abriss seien die Bäume deshalb in ihrer Standsicherheit bedroht gewesen, erklärt sie. „Die Genehmigung zur Fällung hätte der Bauherr wohl bekommen“, stellt Andrea Unterricker, Teamleiterin Ökologie, fest.

Bauherr muss doppelte Anzahl Bäume nachpflanzen

Allerdings hatte er diese nicht gestellt. Ein Unding, meint Wendt. Letztlich hätte der Architekt die Genehmigung bei der Planung schon vorsorglich besorgen müssen. Wie die Zusammenarbeit vorbildlich geschehe, erklärt sie am Beispiel des Grundstücks Hannoversche Straße 4 in Ihme-Roloven, wo derzeit ein denkmalgeschütztes Gebäude umgebaut werde. Die Eigentümerin stehe im ständigen Austausch mit dem Rathaus und versuche alles, um die schützenswerten Bäume zu retten. Wo dies nicht gelinge, müsse sie einen entsprechenden Baum der Kategorie 1 (Stammumfang 20 bis 22 Zentimeter) nachpflanzen.

Wenige hundert Meter weiter kommt auch der Bauherr für seine Nachlässigkeit glimpflich davon. Die Stadt habe ihn aufgefordert die doppelte Anzahl an Nachpflanzungen vorzunehmen, berichtet Wendt. Auch diese vier neuen Bäume müssten die Stammumfang-Auflage von 20 Zentimeter erfüllen. Eine Geldbuße bleibe dem Eigentümer aber erspart.

Mit dieser Beurteilung aus dem Rathaus dürfte sich die Aufregung im Ort über die Linden-Fällung nun wieder beruhigen. Dem Streit um die Baugebiete droht hingegen aber eine weitere Runde in der Ortsratssitzung am Dienstag um 18 Uhr, die im Hybridmodus stattfinden soll.

Von Uwe Kranz