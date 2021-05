Linderte

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmittag eine Seniorin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 83-jährige Springerin mit ihrem Fahrzeug auf der Landesstraße 389 in Hiddestorf unterwegs. Sie fuhr mit ihrem VW Golf in Richtung Linderte, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die 83-Jährige zog sich Verletzungen an der Hand und am Jochbein zu. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 in Verbindung zu setzen.

Von Dirk Wirausky