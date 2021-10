Linderte

Die Einwohner des Ronnenberger Ortsteils Linderte kämpfen mit ihrer unglücklichen Verkehrssituation. Auf den Ortseinfallstraßen beklagen die Anwohner Raser und auf der engen Holtenser Straße nutzen Lastwagen nicht selten den Gehweg zum Ausweichen. Die Initiative „Lebenwertes Linderte“ (ILL) legte zudem in den vergangenen Monaten immer wieder den Finger in eine andere Wunde: den Radverkehr im Ort. Nun ist es der Initiative erstmals gelungen, mit Vertretern von Region, Stadt, Gemeinden und der Landesstraßenbaubehörde auf die unbefriedigende Situation für Fahrradfahrer in Linderte zu blicken und gemeinsam Lösungen zu erörtern.

35 Personen diskutieren im Dorfgemeinschaftshaus

Kein anderes Verkehrsmittel hat eine so gute Umweltbilanz wie das Fahrrad. Daher ist der Ausbau des Radverkehrs entscheidend für eine nachhaltige Mobilität der Zukunft, stellen die Veranstalter fest. Deshalb nahmen 35 Personen an der Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus des südlichsten Ortsteils teil. Ralf Mannstedt von der ILL monierte: „Die Radwege rund um Linderte sind in einem schlechten Zustand oder fehlen ganz und gar. Richtung Hannover müssen Radfahrer unbefestigte Wirtschaftswege nutzen, die bei schlechtem Wetter zu einer Schlammpiste werden.“

Keine guten Perspektiven für den Ort zeichnete Wiebke Schepelmann, Teamleiterin Infrastruktur Straße im Fachbereich Verkehr der Region Hannover. Sie stellte das Vorrangnetz der Region Hannover für den Alltagsradverkehr vor. Der neue Alltagsradweg zwischen Ronnenberg und Devese ist beispielsweise Teil dieses Netzes. Da jedoch weder Linderte noch die umliegenden Dörfer an das Vorrangnetz angeschlossen werden sollen, bestehe kaum Hoffnung, dass die Region Hannover in absehbarer Zeit hier Maßnahmen plane oder durchführe. Schepelmann erklärte, dass abseits des Netzes auf kommunale Radwegekonzepte zurückgegriffen werden müsse.

„Wege in Richtung Hemmingen sind in einem desolaten Zustand“

Für die Stadt Ronnenberg versprach Andrea Unterricker, Teamleiterin Ökologie und Klimaschutz, das ein solches kommunales Fahrradkonzept im Jahr 2022 entwickelt werden soll. Alle Beteiligten waren sich einig, dass die fehlenden Verbindungen in und nach Linderte darin Berücksichtigung finden müssen. Mannstedt verwies auf die Schwächen: Der Wirtschaftsweg, der als Verbindung nach Hiddestorf und Hemmingen diene, sei in einem desolaten Zustand. „Der Weg über die Landesstraße L 389 ist aufgrund des fehlenden Radweges sehr gefährlich“, stellte er zudem fest.

Auch im Dorf erlebten Radfahrer auf den engen und kurvenreichen Straßen immer wieder brenzlige Situationen, weil Radwege und sichere Querungshilfen fehlten. Da sich die Wirtschaftswege nach Ihme-Roloven und Hiddestorf jedoch im Eigentum der Stadt befänden, könnte dort Übergangslösungen kostengünstig realisiert werden, schlugen Zuhörer vor. Vertreter des Stadtrates sowie der Ortsräte sprachen sich dafür aus, dies zu prüfen.

Initiative trifft sich regelmäßig im Gemeinschaftshaus

Unterricker versprach weiterhin, dass bei der geplanten Anbindung von Empelde und Ronnenberg an die Veloroute 10 auch ein Anschluss der südlichen und östlichen Ortsteile von Ronnenberg an die Velouroute 9 in Wettbergen thematisiert werde.

Die ILL ist ein Zusammenschluss engagierter Linderter, die sich ehrenamtlich, partei- und verbandsübergreifend für mehr Umwelt- und Naturschutz und eine nachhaltige Dorfentwicklung einsetzen. Die Initiative trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Interessierte sind jederzeit willkommen.

Von Uwe Kranz