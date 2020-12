Benthe

Mit 91 Jahren ist Jochen Ufermann inzwischen Alterspräsident in seinem Verein. Nicht zuletzt deshalb gewährt ihm der Lions Club Steinhuder Meer jedes Jahr, mit einer Spende auch den weit entfernt liegenden Hort „Villa Kunterbunt“ in Benthe zu unterstützen. Alle Jahre wieder – wie in dem bekannten Weihnachtslied“ – kommt Ufermann deshalb in das Haus an der Bergstraße, um der Betreuungseinrichtung finanziell unter die Arme zu greifen.

Nach eigener Rechnung laufen die Spenden Ufermanns bereits seit 26 Jahren in Ronnenberger Projekte. Zu Beginn habe er gemeinsam mit dem damaligen Stadtdirektor Bernhard Lippold eine Halfpipe in Ronnenberg realisiert. Doch schon seit vielen Jahren richtet sich seine Aufmerksamkeit auf den Hort in dem Stadtteil, in dem er inzwischen selbst zu Hause ist.

Digitalisierung soll mit Spende finanziert werden

Bei einem Treffen unter Corona-Bedingungen mit den Erzieherinnen Andrea Becker und Iris Ahrens sowie Eric Windt vom Hort-Vorstand überreichte Ufermann jetzt erneut 1000 Euro für wichtige Anschaffungen. In der Vergangenheit kam der Ort mithilfe dieser Unterstützung mal an neue Stühle und einen neuen Bodenbelag oder ein Warmhaltegerät für die Mahlzeiten der Kinder. „Wir haben es dem Hort immer offen gelassen, was von dem Geld gekauft werden soll“, sagt er. Das Vertrauen sei stets bestätigt worden.

Als Spender kommt Joachim Uffermann gern jedes Jahr wieder nach Benthe.

„Im vergangenen Jahr ging das meiste gespendete Geld in das Coaching und die Fortbildung für unsere Mitarbeiter“, erklärt Windt. „Die nächsten Investitionen sollen nun in eine Büroausstattung und in die Digitalisierung gehen.“ Bislang fehlt dem Hort nämlich noch ein Internetanschluss. Dazu soll ein PC und ein Drucker angeschafft werden. Auch der Web-Auftritt benötigte eine Überarbeitung, sagt der Hort-Vorstand.

Ufermanns Spendenleidenschaft ist indes noch längst nicht verfolgen. „So lange ich aufrecht gehen kann“, will er auch in den kommenden Jahren wieder in die „Villa Kunterbunt“ kommen.

