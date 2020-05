Ronnenberg

Henrik Walde ist im Ronnenberger Stadtbild vielfach präsent. Unter anderem ist er Vorsitzender des örtlichen Kulturvereins. Vor rund einem Jahr hat er mit der Eröffnung des Lütten Eiscafés an der Langen Reihe die langjährige Sehnsucht der Ronnenberger nach einer Eisdiele im Ort gestillt. In erster Linie ist er aber auch Wirt der Lütt Jever Scheune – und die ist wie die meisten Veranstaltungsorte wegen der Corona-Krise weiterhin geschlossen.

Wenn der Stufenplan des Landes Niedersachsen mit dem Titel „Neuer Alltag“ wie geplant umgesetzt wird, bietet sich Walde allerdings schon ab Montag, 11. Mai, die Chance, zumindest mit einem Biergartenbetrieb wieder an den Start zu gehen.

Anzeige

Für das Geschäft im Saal der Scheune sind die Aussichten allerdings düster. „Bis August sind alle Familienfeiern abgesagt“, sagt Walde. Ob die von ihm vielfach angebotenen Auftritte bekannter Künstler wie Matthias Brodowy wie geplant stattfinden können, „weiß ich noch nicht“. Die Freiluftvariante seines Betriebes soll nun dazu dienen, Teile des Einnahmeausfalls ein Stück weit zu kompensieren. „Irgendetwas muss man ja machen“, sagt er.

Weitere HAZ+ Artikel

Tische auf dem Hof stehen auf Abstand

Sicher ist sich Walde, dass der Hof vor der Lütt Jever Scheune, Hinter dem Dorfe 12, in Ronnenberg genügend Platz bietet, um den Gästen unter Einhaltung aller Abstandsregeln einen gemütlichen Aufenthalt zu garantieren. Die vergangenen Wochen hat der Wirt neben dem Betrieb der Eisdiele dazu genutzt, kleine Reparaturen vorzunehmen und zu renovieren. Auch die Anordnung der Tische auf dem Hof hat er bereits so verändert, dass es eigentlich gleich losgehen könnte. „Selbst die Handdesinfizierer für die Gäste haben wir schon angeschafft“, sagt er.

Das Konzept hat Walde zunächst sehr einfach gehalten. Zu den Getränkeangebot will er auch Kleinigkeiten zum Essen in seinem Biergarten vorhalten. Gerne würde er zudem wieder ein kulturelles Programm anbieten. Schon für den 4. Juli hatte er eine Comedy-Open-Air-Veranstaltung geplant. Auch der Brodowy-Auftritt wäre noch im Sommer fällig, nachdem er zu Corona-Beginn bereits einmal verschoben worden war. Ob er einen dieser Termine halten kann, weiß Walde noch nicht.

Wichtig für den Wirt wäre es aber, dass es überhaupt wieder losgeht in der Lütt Jever Scheune. Geöffnet werden soll dann zunächst donnerstags bis sonntags. Am Montag will Walde aber, wenn die Bestätigung aus Hannover kommt, auf jeden Fall auch öffnen. „Und die ersten 30 Gäste bekommen auch ein Bier umsonst“, kündigt er an.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz