Ronnenberg

Wie eng die Verbindung zwischen Kunst und Handwerk ist, wollen 14 Künstler und Kunsthandwerker mit der Ausstellung „scheune.kunst.voll“ in der Lütt Jever Scheune in Ronnenberg zeigen. Nach Meinung der Veranstalter bietet die Scheune den richtigen Rahmen für eine kleine Werkschau. Am Sonnabend und Sonntag, 31. August und 1. September, verwandeln sie die urige Scheune und das Außengelände zum vierten Mal in eine Ausstellungsfläche für allerlei Künstlerisches.

Das Sortiment der angebotenen Objekte spannt einen Bogen zwischen künstlerischer Gestaltung aus Malerei, Grafik, Lichtobjekten bis hin zu Textilarbeiten, Taschen, Keramik, Holz und Schmuck. Hochwertig verarbeitete Unikate finden die Besucher bei Marion Wedemeyer. Taschen aus alten Fahrradschläuchen verarbeitet Marion Kienzle aus Achim zu individuellen Taschen. Die Lichtobjekte aus gesteifter Seide von Almut Ranze-Sanders versetzen jeden Raum in ein wohnliches Licht.

Viele verschiedene Genres sind vertreten

Bezaubernder Schmuck aus den Werkstätten von Silke Jüngst, Maren Triebler und Detlev Wegner zeigen wie unterschiedlich mit den Materialien Gold und Silber experimentiert werden kann. Für die Gestaltung der Wand bietet Gabi Hoppe neue, farbenfrohe Collagen und Grafiken deren Motivvielfalt Akzente setzt. Petra Schülke bietet Keramikobjekte in Raku- Technik an. Drechslerarbeiten aus Holz von Stefan Crede sind in dieser Ausstellung ebenso zu finden wie Werkstücke aus Papier in Form des individuell, gebundenen Buches. Maria Kleinschmidt zeigt ihre Webarbeiten, deren Spektrum von Geschirrtüchern über Tischtücher bis zu Schals für Männer und Frauen reicht.

Im Garten der Scheune bietet die Weidenflechterin Meike Naughton ihre Arbeiten an und zeigt dem Publikum ihr Handwerk. Wieder dabei ist der Konditor Nick van Heiningen aus Bremen mit seinen handgefertigten Pralinen. Angela Borges rundet das abwechslungsreiche Angebot dieser Ausstellung mit ihren Fruchtaufstrichen ab. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von zwei jungen Musikern. Kulinarisch ergänzt wird die Ausstellung vom Team der Lütt Jever Scheune.

Die Ausstellung ist auf dem Areal der Scheune, Hinter dem Dorfe 12, in Ronnenberg an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Weiterlesen

Lütt-Jever-Scheune startet mit Herbstprogramm durch

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz