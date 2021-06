Ronnenberg

So richtig optimistisch mag Henrik Walde noch nicht in die Zukunft blicken. Eine erste Trauergesellschaft konnte er in der vergangenen Woche bewirten. Das Geschäft in seiner Lütt Jever Scheune ist allerdings noch Welten entfernt von einem Normalbetrieb. Trotzdem hat der Wirt jetzt voll motiviert ein Programm für die Sommermonate aufgesetzt, das sich vor dem in der Zeit vor der Pandemie nicht verstecken muss. Im Mittelpunkt stehen Auftritte von Comedian Sascha Korf und ein Doppelauftritt zwei grundverschiedener Musiker unter dem Titel „Mallorca meets Schlager“.

Alle deutschen EM-Spiele sind live zu sehen

Bevor es mit dem Kulturprogramm mit abwechslungsreicher Musik und Comedy im Juli losgeht, steht allerdings der Biergartenbetrieb im Vordergrund. Täglich um 14 Uhr öffnet der Open-Air-Bereich, zusammen mit der Eisdiele. Rund 90 Plätze bietet der Hof der Scheune – im Inneren wären es zurzeit nicht einmal die Hälfte. Selbstverständlich aus Waldes Sicht können seine Gäste auch bei ihm die EM-Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ohne Zusatzkosten live verfolgen. Termine sind am Dienstag, 15. Juni, 21 Uhr gegen Frankreich, am Sonnabend, 19. Juni, 18 Uhr gegen Portugal und am Mittwoch, 23. Juni, 21 Uhr gegen Ungarn. Sollte Jogis Elf in die K.-o.-Runde vorstoßen, geht das Fußballprogramm natürlich auch in der Lütt Jever Scheune weiter.

Auch Milou & Flint sind in diesem Sommer in der Lütt Jever Scheune zu Gast. Quelle: privat

Nach dem Ende der EM hält dann die Kultur Einzug in den Biergarten. Den Anfang macht Comedian Olaf Bossi mit seinem Programm „Endlich Minimalist“ am Freitag, 23. Juli. Musikalisch wird es gleich am Tag darauf mit der Beatles Connection. Gerade das Musikprogramm in der Scheune bietet besonders viel Abwechslung. Nach Jens Heinrich Classen, der am Freitag, 30. Juli, mit „Ohne Liebe rostet nichts“ zu einem weiteren Comedyprogramm einlädt, steht am Sonnabend, 31. Juli, mit Milou & Flint ein bekanntes Singer-Songwriter-Duo aus Hannover auf der Bühne.

Partysänger Ecki kommt eigens von der Feierinsel

Eine Woche später wagt Walde dann ein Experiment, wie er sagt. Unter dem Motto „Mallorca meets Schlager“ kommt der Partysänger Ecki eigens von der spanischen Feierinsel nach Ronnenberg. Gemeinsam mit Schlagerinterpretin Julia Bender singt er nicht nur das Duett von Dieter Hallervorden und Helga Feddersen, „Du, die Wanne ist voll“, sondern spielt auch im weiteren Verlauf mit den Gegensätzen der beiden Musikrichtungen.

Welthits unplugged versprechen J & J live am Sonnabend, 14. August, ehe am Donnerstag, 19., und Freitag, 20. August, mit Sascha Korf der wohl bekannteste Comedian der aktuellen Lütt-Jever-Saison gleich für zwei Auftritte in der Scheune gastiert. Dabei dürfen sich Korf-Fans auf ein ganz neues Konzept freuen. Coronabedingt kann der beliebte Witzbold nicht – wie gewohnt – eng auf der Bühne mit seinen Zuschauern interagieren. Anders als sein Programm „Denn er weiß nicht, was er tut“ verspricht, können sich die Fans aber auf einen gewohnt professionellen Auftritt mit vielen Lachsalven freuen.

Storytellersongs gibt es mit dem Duo Learning to fly. Quelle: privat

Learning to fly singen und erzählen zum Abschluss

Das Sommerprogramm abrunden soll das Musikerduo Learning to fly. Martin Hauke und Juan Schmid treten mit ihren Storytellersongs am Sonnabend, 28. August, auf. Für alle Freiluftauftritte gilt: Wenn es wie aus Eimern gießt, muss der Auftritt abgesagt werden. „Toi, toi, toi – 2020 musste kein Termin ausfallen“, betont Walde.

Lesen Sie auch: Biergärten in Ronnenberg öffnen wieder

Die Eintrittskarten kosten je nach Veranstaltung zwischen 15 und 25 Euro. Erhältlich sind die Tickets in den HAZ-Ticketshops, im Buchladen Der Buchfink in Ronnenberg sowie im Tui-Reisebüro an der Ronnenberger Straße in Empelde. Telefonische Kartenreservierungen sind in der Lütt Jever Scheune unter Telefon (0 51 09) 78 12 möglich. Weitere Informationen sind im Internet auf luettjeverscheune.de zu finden und können per E-Mail an info@luettjeverscheune.de angefordert werden.

Von Uwe Kranz