Ronnenberg

Die Vorfreude ist nach der langen Durststrecke groß: Ab Sonnabend, 20. Juni, darf es vor der Lütt Jever Scheune wieder Open-Air-Livemusik geben. Wenn es nach dem Wirt Henrik Walde geht, ist das allerdings nur der Auftakt einer Serie von Auftritten verschiedener Künstler. Den Auftakt macht der Ronnenberger Singer-Songwriter Leon Braje.

„Es muss wieder Leben in die Bude kommen“, sagt Walde. Der Betreiber der Veranstaltungsscheune macht sich Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft der Einrichtung. Sein Kerngeschäft mit Veranstaltungen, Familienfeiern und Liveauftritten in der Scheune liegt wegen der Corona-Auflagen derzeit auf Eis. Seit einigen Wochen betreibt er deshalb auf dem Hof vor der Scheune einen Biergarten. Dort sollen vom kommenden Sonnabend an außer Musikern wieder Comedians auftreten.

Anzeige

Jede Veranstaltung muss einzeln angemeldet werden

Walde ist zuversichtlich, dass das Konzept aufgeht. „Es wird mehr geben. Wir werden über den Sommer hinweg verschiedene Bands präsentieren“, kündigt er an. Allerdings ist der Verwaltungsaufwand groß: Jede Veranstaltung muss er einzeln bei der Stadtverwaltung beantragen und sich während der Auftritte an umfangreiche Auflagen halten. Abstands- und Hygieneregeln sind obligatorisch, auch die Vorgaben für die Bewirtung. Dazu muss jeder der maximal 250 Gäste einen Sitzplatz erhalten. Und auch die Dokumentation von Daten der Besucher ist streng geregelt.

Weitere HAZ+ Artikel

Eine Anmeldung ist aufgrund der Corona-Regeln generell nicht erforderlich. Allerdings empfiehlt Walde eine Reservierung, gerade für den Auftakt am kommenden Sonnabend nicht nur, weil lediglich 60 bis 70 Plätze zur Verfügung stehen. Für die erste Veranstaltung nach der langen Pause will Walde kein Eintrittsgeld verlangen. Spenden für den in Ronnenberg bekannten und beliebten Künstler werden dagegen gern angenommen.

Walde rennt bei Künstlern offene Türen ein

„Ich hoffe, dass es angenommen wird“, sagt Walde. Als er seine Fühler nach weiteren Künstlern ausgestreckt hat, rannte er nach eigenen Erzählungen offene Türen ein. So habe Wolfgang Grieger und die High Nees aus Hannover, die Braunschweiger Formation Beattles-Connection und der Comedian Hausmeister Block Interesse an Auftritten in Ronnenberg angemeldet. Bei den Comedians stellte Walde auch sogenannte Mixedshows mit mehreren Künstlern in Aussicht. Auch der lange geplante Auftritt von Matthias Brodowy soll dann unter freiem Himmel stattfinden.

Leon Braje wird am Sonnabend zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr vor der Scheune, Hinter dem Dorfe 12, in Ronnenberg spielen.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz