Empelde

Das Mandolinen- und Gitarrenorchester Empelde (MGO) geht mit der Hoffnung auf bessere Zeiten in das Jahr 2022. Erstmals seit zwei Jahren haben die drei Orchester wieder mit Proben begonnen. Aufgrund der Corona-Pandemie war zuvor an gemeinsames Musizieren nicht zu denken. Auch ein erster Konzerttermin für das laufende Jahr konnte der musikalische Leiter Friedrich Engelmann bereits verkünden: Am 18. Juni sollen alle Orchester auf dem Empelder Waldberg zu hören sein.

Gelegenheit hatte Friedrich Engelmann, der auch 1. Vorsitzender ist, während der ersten Jahreshauptversammlung seit dem Erscheinen des Coronavirus’. Der Rückblick des Vorstands war entsprechend zusammen zu fassen: Alles ist ausgefallen, darunter Proben, Konzerte und Ausflüge zur Pflege der Gemeinschaft. 2022 soll jetzt alles wieder besser werden.

Videokonferenzen und Übungsstunden per Skype

Ganz untätig waren die MGO-Musiker in der Pandemiezeit nicht: So konnte der Unterricht für die Mandolinen- und Gitarrenschüler zumindest via Skype weiterhin stattfinden. Gemeinsame Videokonferenzen der Orchester schafften zudem Raum für regelmäßige Wiedersehen. Der Zusammenhalt im Verein blieb auf diese Weise bestehen.

Motivation für die Zupfmusiker waren zudem die beiden besonderen Ehrungen für Friedrich Engelmann, der das Bundesverdienstkreuz für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit im MGO Empelde erhalten hat und seine Enkelin Laura Engelmann, beim internationalen Yasuo-Kuwahara-Wettbewerb für Mandoline Solo ganz vorn landete. Der Wettbewerb gilt als weltweit renommiertester für Mandoline.

Jugendliche machen Vorschläge

Der Blick nach vorn richtet sich nicht nur auf den bisherigen Höhepunkt, das Konzert aller drei Orchester auf dem Waldberg. Friedrich Engelmann hofft auf Konzertmitwirkungen in Ronnenberg und den umliegenden Kommunen. Mehr als 60 Musiker brennen darauf, ihr Können wieder einem Publikum präsentieren zu können. Die Kinder und Jugendlichen unter ihnen wollen sich darüber hinaus wieder vermehrt zu außermusikalischen Ausflügen treffen. In einer Jugendversammlung haben sie dazu bereits viele Ideen zusammengetragen. Als Vertreter des Nachwuchses wurden Josephine Hübe und Paula Burkhart eigens für die Umsetzung in den Vorstand gewählt.

Der Vorstand erfuhr auch weitere Veränderungen. Für Kassiererin Andrea Schreck, die nach 15 Jahren Vorstandsarbeit als Kassiererin zurücktrat, kümmert sich künftig Katharina Schasse um die Finanzen. Als Pressesprecherin folgt auf Schasse dafür Laura Engelmann. Vorsitzender bleibt ihr Großvater mit Stellvertreterin Katja Hübe und Julia Fricke als Schriftführerin.

Von Uwe Kranz