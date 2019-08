Ronnenberg

So schnell wie heutzutage sei es keineswegs gegangen, sagt Manfred Paulmann und schmunzelt. „Bis der Funke so richtig übersprang, hat es eine Weile gedauert“, sagt der 84-jährige Ronnenberger und lächelt seine Frau Ellen an. Eine lange Weile dauert auch schon ihre Ehe an. Seit 60 Jahren bereits sind die Paulmanns inzwischen verheiratet. Ihre diamantene Hochzeit haben sie jetzt mit Familienangehörigen und Freunden im Hotelrestaurant Öhlers in Empelde gefeiert – genau dort, wo sie im August 1959 auch nach ihrer kirchlichen Trauung in der rund 200 Meter entfernten Alten Kapelle mit der Hochzeitsgesellschaft eingekehrt waren.

Nach der kirchlichen Trauung führt das Ehepaar die Hochzeitsgäste von der Alten Kapelle an der Stille Straße in Empelde zur Feier im nahe gelegenen Hotelrestaurant Öhlers. Quelle: privat

Tischnachbarn bei festlichen Anlässen

Bis es zur Eheschließung kam, war es ein weiterer Weg. Kennengelernt hatten sich beide schon rund drei Jahre zuvor bei einer Familienfeier. „Eine Kollegin von mir suchte für ihre Freundin eine männliche Tischbegleitung, da habe ich spontan zugesagt“, erzählt der 84-Jährige. So habe er dann im November 1956 bei dem feierlichen Anlass als damals 21-Jähriger neben seiner späteren Ehefrau gesessen. Anfangs sei sie jedoch vorübergehend wieder von seiner Seite gewichen. Die räumliche und zeitliche Trennung war aber überschaubar. Immerhin stammt Paulmann aus Ronnenberg, seine einstige Tischnachbarin kommt aus Empelde.

Drei Monate später war es der junge Paulmann, der im Februar 1957 für eine Feier der früheren Schützengesellschaft Ronnenberg eine weibliche Begleitung suchte. „Deshalb bin ich zu ihr gefahren und habe sie gefragt, ob sie mich als Tischdame begleiten möchte“, sagt der 84-Jährige. Darüber habe sie sich sehr gefreut, deshalb habe er sie vor der Veranstaltung in der früheren Ronnenberger Gaststätte Voges auch schon seinen Eltern vorgestellt – genau in dem Zweifamilienhaus in Ronnenberg, in dem beide bis heute wohnen.

Nach der kirchlichen Trauung feiert das Ehepaar im Hotelrestaurant Öhlers. Quelle: Privat

Nach der Schützenfeier habe es immer mehr zwischen den beiden geknistert, erzählt der 84-Jährige. „Wir haben uns öfter getroffen und sind zusammen ins Kino gegangen.“ Es habe sich zwar alles langsam entwickelt. Im Mai 1958 verlobten sich die Paulmanns aber schließlich. Im August 1959 wurde in Empelde geheiratet – in der Alten Kapelle, in der heute die Stadtteilbücherei untergebracht ist. „Es war damals der wärmste Tag des Jahres. Der Pastor hat mich kurz vor der Eheschließung scherzhaft gefragt, ob ich aus Furcht oder wegen der Hitze so schwitze“, erzählt der 84-Jährige und lacht.

Nach Feierabend in der Bergmannschänke geholfen

Versicherungskaufmann Paulmann und seine Frau waren Anfang der Sechzigerjahre in den Abendstunden oft in der Empelder Bergmannschänke zu finden – rein geschäftlich. „Mein Vater Friedrich Blume war damals Betreiber der Kneipe“, erzählt die 82-jährige Ellen. Im Oktober 1963 kam dann ihr Sohn zur Welt. Enkelkinder haben die Paulmanns nicht. Auf die Frage nach ihrem Rezept für eine lange Ehe antwortet Ellen schnell. „Verständnis und Rücksicht sind wichtig, auch wenn es trotzdem immer mal wieder gekracht hat“, sagt sie. Hin und wieder habe es Diskussionen gegeben, wenn sie ihn nach Treffen mit Freunden spätabends aus Hannover abgeholt habe, erzählt er und grinst.

Nach Hannover fährt Paulmann mit seiner Frau bis heute noch regelmäßig. Dann sitzt seine einstige Tischdame auch wieder an seiner Seite. „Wir haben immer noch ein Abonnement für das Programm im Opernhaus“, sagt Paulmann.

