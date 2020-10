Empelde

Mit der breiten Unterstützung des Rates geht Markus Gust in eine weitere Amtszeit. Der stellvertretende Brandmeister der freiwilligen Feuerwehr in Ronnenberg trat zum 1. November 2014 die Nachfolge von Peter Schlote in dieser Funktion an. Jetzt galt es die Verpflichtung als Ehrenbeamter für weitere sechs Jahre zu verlängern. Die einstimmige Unterstützung der Politiker dürfte für den Feuerwehrmann eine Bestätigung sein.

Bürgermeisterin Stephanie Harms gratulierte mit der inzwischen für Ronnenberg typischen Mettwurst als Geschenk. In der Empelder Großsporthalle mutete auch diese Zeremonie unter Corona-Bedingungen etwas gewöhnungsbedürftig an. Die guten Wünsche der Verwaltungschefin waren aber für Feuerwehrleute wohlbekannt: „Kommt immer gesund nach Hause – wir brauchen euch!“

Von Uwe Kranz