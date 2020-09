Ihme-Roloven

Lange ist darüber spekuliert worden – nun hat der Bürgermeisterkandidat der SPD einen Namen und ein Gesicht: Marlo Kratzke geht für die Sozialdemokraten ins Rennen, um im Herbst 2021 in der Kommunalwahl Bürgermeister von Ronnenberg zu werden. Das ergab die Abstimmung des SPD-Ortsvereins der Stadt Ronnenberg, der die Veranstaltung zur Nominierung in der Mehrzweckhalle in Ihme-Roloven ausrichtete. Damit ist er voraussichtlich der direkte Konkurrent von Amtsinhaberin Stephanie Harms ( CDU) im Kampf um dem Chefposten im Rathaus, den die amtierende Bürgermeisterin ein zweites Mal aufnehmen möchte.

„Das ist zwar alles jetzt sehr früh. Aber die Bundes-SPD hat ja auch ihren Kandidat schon jetzt bestimmt. Das liegt offenbar im Trend, dann können wir das doch auch machen“ , sagte Kratzke zu einem Zeitpunkt, als er sich noch den Mitgliedern vorstellte. Jedoch war der 28-Jährige der einzige Kandidat, seine anschließend erfolgte Wahl galt als Formsache.

Aufgewachsen in Weetzen

Während einer 20-minütigen Rede ließ Kratzke zwar auch ein paar Kampfansagen los ( „Ich will, dass das Rathaus wieder rot regiert wird. Und wenn man mir das Vertrauen schenkt, fange ich gleich morgen mit der Arbeit an“), gab aber auch viele Informationen über sich preis. Aktuell ist er als politischer Funktionär auf Bundesebene bei der IG BCE tätig, arbeitet dort in der Entwicklung sozialer Medien. Ein Wissen, das er im Wahlkampf nutzen möchte. „Ich möchte mit vielen Ronnenbergern persönlich sprechen, was bei 25.000 Einwohnern schwierig wird. Über die soziale Medien erreicht man aber alle Bürger.“

Kratzke wuchs in Weetzen auf, besuchte zuerst die Regenbogenschule des Ortsteils und bestand später die Abiturprüfung auf dem Matthias-Claudius-Gymnasium in Gehrden. Fürs Studium, er besitzt einen Master of Science in Wirtschaftspsychologie, zog es ihn dann nach Hannover. Ein Zustand, der nach seinem Wunsch nicht lange so bleiben soll. „Es ist war keine Pflicht für einen Bürgermeisterkandidaten. Aber ich möchte gern bis zur Wahl nach Ronnenberg ziehen, wir suchen bereits ein Eigenheim oder Mietobjekt“, sagt Kratzke. Wir, das sind seine Frau und eine neun Monate alte Tochter.

Viele Ämter für die SPD

Noch wohnen die Kratzkes in Ricklingen. Dort ist der frühere Referent von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Ricklingen und auch der stellvertretende Vorsitzende im Bezirksrat. Außerdem bekleidet er das Amt des Beiratsvorsitzenden der SPD im Regionsverband Hannover. Auf die Nachfrage eines Mitglieds, wie denn die vielen Ehrenämter unter einen Hut zu bringen seien, konnte Marlo Kratzke beschwichtigen. „Das würde ich dann natürlich herunterfahren.“

Schon während der Versammlung, als er während seiner Ausführungen immer wieder Applaus erntete, war zu spüren: Der junge Mann kommt an bei den 37 anwesenden Mitgliedern. Auch die nachfolgende Abstimmung sorgte nicht für eine Überraschung: Mit 36 Ja-Stimmen, nur ein Wähler votierte gegen ihn, sprach sich die Versammlung für Kratzke als Bürgermeisterkandidaten aus. Als Geschenk erhielt er ein Ronnenberg-Buch von Fabian Hüper, dem Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Ronnenberg.

Harms durchbrach lange SPD-Vorherrschaft Seit 2014 ist Stephanie Harms die Bürgermeisterin von Ronnenberg. Damit durchbrach sie eine lange Zeit, in der gewissermaßen das Rathaus in SPD-Hand lag. Wolfgang Walther war das Stadtoberhaupt von 2001 bis 2013, damals als erster hauptamtlicher Bürgermeister. Auch seine Vorgänger, wenn auch ehrenamtlich tätig, gehörten den Sozialdemokraten an: Paul Wenig (1996 bis 2001), Horst Rudolph (1995 bis 1996) und Karl Kruse (1986 bis 1995). Davor war mit Hermann Haller ein Bürgermeister mit CDU-Parteibuch am Werk. Haller folgte einem SPD-Trio nach, dies waren Artur Sommer (1971 bis 1981), Ernst-Georg Hüter (1969 bis 1971) und Willi Rahlves (1969). hg

Kratzke freute sich über das Vertrauen, die eine Gegenstimme nahm er gelassen hin. „100 Prozent wäre nicht ehrlich gewesen. So ist das alles genau richtig. Und in der politischen Historie zeigt sich, dass eine komplette Zustimmung nicht immer ein gutes Omen sein muss.“

Von Stephan Hartung