Ronnenberg

Der Bürgermeisterkandidat der SPD für Ronnenberg, Marlo Kratzke, hat sein Bürgermeisterprogramm „Der Ronnenberg-Plan – 15 Punkte für eine erfolgreiche und gute Zukunft“ veröffentlicht. „Mir war es wichtig eine Messbarkeit für meine Arbeit als Bürgermeister herzustellen“, erklärt Kratzke. Der Ronnenberg-Plan ist aus den bereits veröffentlichten Ideen von Kratzke und Anregungen von Bürgern entstanden. „Ich habe eine klare Vorstellung davon, wo sich unsere Stadt in den nächsten fünf Jahren hin entwickeln soll, jedoch haben mir die Menschen in unserer Stadt auch viele gute Ideen bei den unzähligen Hausbesuchen mit auf den Weg gegeben,“ sagt der SPD-Kandidat.

Kratzke will die Bürgerbeteiligung verbessern

Ein wichtiges Vorhaben aus dem Plan sei die Bürgerbeteiligung bei wichtigen Bauvorhaben, die den Stadtteil maßgeblich verändern. Diese Transparenz soll verhindern, dass es zu größeren Konflikten innerhalb der Stadtteile kommt. Im speziellen gilt das auch für die Betreuungseinrichtungen der Stadt: „Angebot und Qualität der Kitas sollen weiter ausgebaut werden“, meint Kratzke. „Wir müssen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kitas ein attraktiver Arbeitgeber werden, damit wir zukünftig alle Stellen schnell besetzt bekommen.“

Als junger Vater hat Kratzke auch die Spielplätze der Stadt im Blick. Bei der Planung will er neue Konzepte ausprobieren. In den umliegenden Kommunen gebe es bereits jetzt beispielsweise Wasser- oder Abenteuerspielplätze. Solche Angebote könnten Ronnenberg für Familien zukünftig attraktiver machen, meint er.

Neues Gewerbe soll die Vorhaben finanzieren helfen

Die Vereine, Verbände und Ortsfeuerwehren will Kratzke noch weiter stärken, „da sie sich für den Zusammenhalt und die Sicherheit in Ronnenberg einsetzen“. Weiterhin möchte er in der Stadt sollen neue Bänke und Mülleimer installieren, damit die Aufenthaltsqualität erhöht wird. Unter anderem mit Anwohnerparkplätzen in bestimmten Bereichen könnte seiner Meinung nach die Parkplatzsituation verbessert werden.

Der Infrastruktur widmet Kratzke viel Aufmerksamkeit: So soll das Rathaus den Glasfaserausbau und eine Verbesserung des mobilen Internets vorantreiben. Der Ronnenberg-Plans sieht zudem die Schaffung von sicheren und gut ausgebauten Radwegen vor – ähnliches gilt für das Freizeit- und Wanderwegenetz, damit die Freizeit noch besser genutzt werden kann. Außerdem möchte sich der SPD-Kandidat auf Regionsebene dafür starkmachen, dass Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs wie zum Beispiel Busverbindungen erweitert werden.

Die Kosten für die geplanten Vorhaben sollen mittelfristig durch eine verbesserte Wirtschaftsförderung gedeckt werden. „Ronnenberg ist aufgrund seiner Lage ein hochattraktiver Standort für Gewerbe und diesen Vorteil haben wir bis jetzt viel zu wenig genutzt“, sagt Kratzke.

Von Uwe Kranz