Ronnenberg

Der Bauhof der Stadt Ronnenberg hat einen neuen Leiter: Bereits Anfang Juni hat der Diplom-Verwaltungswirt Martin Borchers den Posten übernommen. Der 34-Jährige war bislang bei der Stadt Ronnenberg als Leiter des Bürgerbüros in Empelde sowie des Standesamtes in Ronnenberg tätig. Borchers Vorgänger Björn Gaschler ist nach insgesamt zwölf Jahren als Bauhofleiter in das kommunale Team Technische Infrastruktur gewechselt. „Er wollte sich beruflich verändern – und ich habe eine Herausforderung im technischen Bereich als Teamleiter gesucht“, begründet Borchers den internen Wechsel.

Martin Borchers lebt mit seiner Familie in Weetzen. Quelle: Ingo Rodriguez

Borchers setzt damit seine berufliche Laufbahn bei der Stadt Ronnenberg in einem völlig neuen Bereich fort. „Mit dem städtischen Gärtnermeister Henrik Lienau und dem Baumaschinenmeister Dirk Vetter habe ich für die fachlichen Ebenen kompetente Berater“, sagt der Diplom-Verwaltungswirt. Als Bauhofleiter sei er vor allem für administrative Aufgaben zuständig: „Zahlen, Haushalt und Personal sind mein Bereich“, sagt Borchers.

Er ist bereits seit 2009 bei der Stadt beschäftigt. „Ich habe bei der Stadtverwaltung mein duales Studium zum Diplom-Verwaltungswirt im Jahr 2012 abgeschlossen“, berichtet der 34-jährige Familienvater. Borchers lebt mit seiner Ehefrau und zwei Kindern in Weetzen.

„Hohen Standard müssen wir halten“

Mit seinem neuen beruflichen Aufgabengebiet hat er sich bereits intensiv auseinandergesetzt. „Anfang Juni hatte ich gemeinsam mit meinem Vorgänger eine Übergabewoche“, berichtet Borchers. „Mit dem aktuellen Grünflächenkonzept und dem Fuhrparkmanagement ist der Bauhof bereits auf einem guten Weg.“ Ihm sei es nun sehr wichtig, den hohen Standard – auch im Bereich der wiederkehrenden Daueraufgaben – beizubehalten. „Das Stadtbild ist gut“, sagt Borchers. Bei Hinweisen von Anliegern wegen Grünüberwuchses oder defekten Gullys seien die Angelegenheiten auch meist innerhalb von zwei Tagen geregelt. „Diesen hohen Standard müssen wir aufrechterhalten“, nennt Borchers ein Ziel.

Zukunftskonzept für Straßenreinigung

Auf ihn kommt aber auch eine wichtige Herausforderung zu. „Ein Konzept, das es zum Beispiel für unsere Grünflächen bereits gibt, muss auch noch für den technischen Bereich erstellt werden“, sagt der neue Bauhofleiter. Das Zukunftskonzept betreffe im technischen Bereich unter anderem Aufgaben wie die Straßen- und Fußwegreinigung sowie bauliche Maßnahmen wie etwa Asphaltausbesserungen.

Dafür sei es unter anderem notwendig, die aktuell vorhandenen Flächen neu zu ermitteln, und einen Plan für wiederkehrende Aufgaben und Durchläufe zu takten. Dies gehört zu Borchers wichtigen bevorstehenden Aufgabe auf dem Bauhof.

Borchers ist als städtischer Mitarbeiter aufgrund seiner bisherigen Einsatzgebiete im Bürgerbüro sowie im Standesamt bereits vielen Bürgern bekannt. Aber auch in Weetzen ist der 34-Jährige ein gut vernetzter Dorfbewohner: Borchers engagiert sich in der Ortsfeuerwehr ehrenamtlich als aktive Einsatzkraft. Beim SV Weetzen spielt er mit der zweiten Fußballmannschaft in der Kreisklasse.

Von Ingo Rodriguez