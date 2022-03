Empelde

Alles neu am Standort Ronnenberg des Jobcenters Region Hannover: Im vergangenen Oktober nahmen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Betrieb im Neubau an der Saturnstraße in Empelde auf. Und nun gibt es zum 1. März mit Martin Kays auch noch einen neuen Leiter. Er ist der Nachfolger von Thomas Meinecke, der bis Ende Februar für Einarbeitung und Übergabe noch im Haus war.

„Das war ein guter Monat. Ich freue mich, dass es jetzt losgeht und auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen“, sagt Kays. Er ist als Leiter auch verantwortlich für die Standorte in der Ronnenberger Umgebung, nämlich für die Jobcenter in Springe und in Hannover an der Calenberger Esplanade.

Neuer Standortleiter liebt Sport in der Natur

Kays war zuvor im Osten und Südosten von Niedersachsen für die Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar am Standort Goslar verantwortlich. Ein Bereich übrigens, der für ihn nicht weit entfernt war aus dem privaten Umfeld. Kays wohnt mit Ehefrau und zwei Kindern in Hornburg im Harzvorland. Und wenn man dort lebt, sagt der 36-Jährige, „dann ist man natürlich gern draußen und macht Sport in der Natur“.

Frischer Wind also im Jobcenter – der jedoch vorher auch schon vorhanden war. „Der Standort ist für uns sehr angenehm. Es hat sich ein neues Team gebildet, das gut reingekommen ist. Wir freuen uns einfach, hier zu sein“, sagt Carsten Langhorst, Teamleiter Markt & Integration im nur unweit vom Empelder Rathaus entfernt gelegenen Jobcenter. Die Betreuung von Langzeitarbeitslosen und deren Unterstützung ist ein großes Thema. Diese Kräfte kommen beispielsweise in sozialen Organisationen wie bei der AWO unter, aber auch in der Grünpflege.

Kundenservice hat sich stark verbessert

So oder so sei am neuen Standort die Ausrichtung rauszugehen und die Menschen vor Ort zu treffen – auf dem Marktplatz oder in der Sozialberatungsstelle, so Langhorst. Er weiß, dass man vor der Corona-Pandemie damit schon gute Erfahrungen gemacht habe. Apropos Pandemie: Die war auch ein Grund dafür, warum der Beginn des Neubaus erst Ende 2020 startete. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen, es bieten sich vor allem für Kunden viele Neuerungen, wie Heike Blume, Teamleiterin Leistungsservice und Eingangsbereich, verdeutlicht.

„Wir haben nun im Erdgeschoss ein offenes WLAN, außerdem können die Kunden dort ihre Unterlagen an einem Gerät selbst einscannen“, sagt Blume und nennt zugleich den Vorteil: „Dann müssen uns die Kunden nicht mehr die Originalunterlagen zuschicken.“ Die Bearbeitungsprozesse verringerten sich damit enorm. Auf einer Infotafel mit Touchscreen erhalten Besucher zudem wichtige Informationen. Auch sonst sind der Eingangsbereich und das Foyer barrierefrei gehalten, viele Anzeigen und Bedienelemente befinden sich in der Höhe für Rollstuhlfahrer.

Im Erdgeschoss steht ein Scanner zum Erfassen von Dokumenten zur Verfügung. Quelle: Stephan Hartung

Ohnehin sieht sich das Jobcenter als Dienstleister mit einem breiten Angebot. „Es geht immer darum, die Menschen zu integrieren. Nichts hilft besser gegen Arbeitslosigkeit als Weiterbildung“, sagt Standortleiter Kays und betont, „dass es bei uns viele Möglichkeiten zur Unterstützung gibt.“ Wer sich darüber oder über andere Themen informieren möchte, kann das Jobcenter, Saturnstraße 8, montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr aufsuchen.

Von Stephan Hartung