Der Ortsrat Ihme-Roloven fordert von der Verwaltung mehr Tempo bei der Umsetzung des Baugebietes. Nicht vergessen sollte man, dass auch die Zerwürfnisse im Ortsrat viel Zeit gekostet haben, meint Uwe Kranz in seinem Kommentar.

Am Ende entscheidet sich der Ortsrat in der engstirnigen Debatte um ein neues Baugebiet für die Fläche an der Hiddestorfer Straße. Quelle: Uwe Kranz