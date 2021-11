Ronnenberg

Spontane und unbürokratische Reaktion auf kurzfristig gestiegene Schülerzahlen: Die Stadt Ronnenberg hat in den Sommerferien durch gezielte Umbauarbeiten in zwei Grundschulen zusätzliche Klassenräume eingerichtet. „Wir mussten neuen Platzbedarf decken und haben deshalb Räume für den allgemeinen Unterricht geschaffen“, sagt Cord Hennies, Leiter des städtischen Teams Gebäudewirtschaft.

In Weetzen ist der erste Grundschuljahrgang jetzt dreizügig

Hintergrund des Umbaus innerhalb der Grundschule Weetzen sind nach Angaben der Stadtverwaltung gestiegene Einschulungszahlen. „Die ersten Klassen sind in Weetzen seit dem neuen Schuljahr dreizügig und nicht mehr wie zuletzt zweizügig“, berichtet Lars-Ove Frohner vom Kommunalen Team Bildung und Jugend. Keine Veränderungen habe es jedoch in den weiteren drei Jahrgängen gegeben. Demnach gibt es an der Regenbogenschule Weetzen auch jetzt wieder drei zweite Klassen und jeweils zwei dritte und vierte Klassen.

Den kurzfristig fehlenden sogenannten Allgemeinen Unterrichtsraum hat die Stadt in Weetzen mit Veränderungen in Trockenbauweise ergänzt. „Es gab einen früheren Klassenraum, der zuletzt durch Abtrennungen in jeweils einen EDV-Raum, einen Sanitätsraum und als Platz für einen Server aufgeteilt war“, berichtet Ingenieur Hennies. Dieser Raum sei nun wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt worden, um ihn wieder für den allgemeinen Unterricht zu nutzen. Im Gegenzug richtete die Stadt im Verbindungsbau zwischen Neu- und Altbau am Flur in Trockenbauweise einen neuen Sanitätsraum ein. „Für den Server wurde Platz im Keller gefunden. Einen zentralen EDV-Raum mit Computern für die Schüler gibt es dort jetzt nicht mehr“, sagt Hennies.

In Ronnenberg ermöglicht Umbau ein Wechselspiel

Die Umbauarbeiten für die Grundschule Ronnenberg hatten einen etwas anderen Hintergrund. Dort hat sich laut Stadtverwaltung an der Gesamtzahl der Klassen nach den Sommerferien zwar nichts verändert. „Wir haben aber zusätzliche Klassenräume geschaffen, weil zwei bisherige Unterrichtsräume einfach schlecht zu nutzen waren“, sagt Teamleiter Frohner.

Das Besondere: Die umgebauten Klassenzimmer sind im benachbarten Gebäude der Marie-Curie-Gesamtschule untergebracht und ermöglichen ein Wechselspiel. Dorthin können nun zwei Klassen der KGS zurückkehren, die bislang in zwei Räumen der Grundschule unterrichtet wurden. In die so wieder verfügbaren Klassenzimmer der Grundschule ziehen die Grundschüler, die bislang in den schlecht nutzbaren Räumen des Gebäudes ihre Klassenunterkunft hatten. „Durch den Umbau und den Raumtausch sind nun alle Schüler wieder im ursprünglichen Bestandsgebäude der jeweiligen Einrichtung untergebracht“, erläutert Frohner das Wechselspiel.

Kurzfristiger Platzbedarf erfordert spontane Lösungen

Im KGS-Gebäude am Standort Ronnenberg wurden für die beiden neuen allgemeinen Unterrichtsräume eine Lehrküche und ein weiterer Raum geopfert. Eine Lehrküche gibt es jedoch auch an der KGS in Empelde. Dorthin sollen die fünften und sechsten Klassen laut Stadtverwaltung möglichst im Sommer 2023 oder 2024 umziehen. Dass die Bauarbeiten für die Erweiterung der Marie-Curie-Schule in Empelde wegen Schadstofffunden in Verzug geraten sind, habe jedoch nichts mit dem kurzfristigen Platzbedarf zu tun, sagt Teamleiter Frohner.

Auch die derzeit erst beginnende Planung für eine Erweiterung der Grundschule Weetzen habe bei den jüngsten Umbauten keine Rolle gespielt. Die Regenbogenschule soll demnach erst langfristig vergrößert werden, um angesichts eines geplanten Neubaugebietes im Ort auch die Bildungsinfrastruktur auszubauen und die Voraussetzungen für den Ganztagsbetrieb ab 2026 zu schaffen.

