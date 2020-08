Benthe

Nur einen Tag nach dem tödlichen Unfall mit einem Radfahrer auf der Bundesstraße 65 hat sich am Mittwochmorgen wenige hundert Meter entfernt ein weiterer Zusammenstoß ereignet. An der Ampelkreuzung am Gehrdener Damm, die übergangsweise für eine Umleitung eingerichtet ist, stießen insgesamt vier Pkws zusammen. Niemand der sechs beteiligten Personen wurde dabei verletzt.

Eine Mercedesfahrerin aus Hannover hatte die Bundesstraße 65 gegen 10 Uhr aus Richtung Minden kommend befahren und beim passieren der Kreuzung, Augenzeugen zu folge, offenbar das Rotlicht der Ampel übersehen. Eine Toyota-Fahrerin aus Göttingen, die in die Kreuzung eingefahren war, wurde mit ihrem Fahrzeug von dem Mercedes gerammt und gegen die Ampel geschleudert. Der Mercedes kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Skoda mit Hamburger Kennzeichen. Dieser wurde zudem in einen dahinter ebenfalls auf der Linksabbiegespur wartenden Opel geschoben. Der Von dem Toyota getroffene Ampelmast riss zudem sein Pendant auf der anderen Straßenseite über das Verbindungskabel zu Boden.

Die Polizei hat die Bundesstraße in beiden Richtungen voll gesperrt.

Von Uwe Kranz