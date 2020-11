Ronnenberg

Die Michaeliskirchengemeinde erweitert ihr Angebot der offenen Kirche: In diesem Jahr soll die Michaeliskirche an den vier Adventssonntagen zusätzlich zu den morgendlichen Gottesdiensten auch nachmittags von 15.30 bis 17.30 Uhr geöffnet sein. Die Besucher erwarten Geschichten und Adventsaktionen. Auch musikalische Beiträge an der Orgel, vom Posaunenchor, dem Seniorenbläserkreis und einem Bläserquartett sind geplant. Am zweiten und dritten Advent stehen Aktionen für Familien auf dem Programm.

Der erste Advent hält zudem noch eine musikalische Andacht bereit. Ab 17.30 Uhr spielt Organistin Carina Zutz an der Orgel zusammen mit Bläsern aus dem Ronnenberger Posaunenchor. Die Andacht ist ein Ersatz für das ursprünglich geplante Orgelkonzert, das aufgrund der Corona-Richtlinien nicht stattfinden kann.

Aktion unterstützt Spendenaufruf von Brot für die Welt

Zusätzlich ruft die Gemeinde ihre Mitglieder zu einer Sternenspende für die diesjährige Aktion des Hilfswerks Brot für die Welt auf. Da coronabedingt weniger Gottesdienste gefeiert werden und die Anzahl der Teilnehmer zurückgeht, erwartet die Kirche in diesem Jahr geringe Einnahmen für die alljährliche Advents- und Weihnachtsspendenaktion. Die Ehrenamtlichen der Michaelisgemeinde wollen dies ausgleichen und haben sich dafür eine besondere Aktion überlegt: Sie bitten um Sterne in jeglicher Form, aus Papier oder anderen Materialien, zum Aufhängen oder zum Hinstellen.

„Es dürfen alte Schätze aus dem Privatfundus sein, es darf gebastelt werden – Hauptsache Sterne!“, verkündet die Gemeinde. Diese sollen in der Kirche unter Einhaltung der Hygienebestimmungen präsentiert und können gegen eine Spende mitgenommen werden. Die Gemeinde hofft, dass viele Ronnenberger sich an der Aktion beteiligen und so das diesjährige Projekt des Hilfswerks unter dem Titel „Kinder ohne Freiheit“ unterstützen. Weitere Infos für die Sternenspender gibt es bei Antje Haeseler unter Telefon (05109) 7482. Näheres zum Projekt lesen Besucher auf den ausliegenden Flyern.

Lesen Sie auch

Von Sarah Istrefaj