Weetzen

Man muss schon etwas genauer hinschauen, um den kleinen Maibaum zu entdecken, der links neben der Alten Kapelle von Weetzen unter der mächtigen, alten Eiche steht. „Einen größeren konnten wir zu zweit nicht aufstellen“, sagt der Vorsitzende des Weetzener Vereins für Denkmalpflege Nikolaus Derben zur Sparversion der traditionsreichen Birke.

Wegen der Kontaktverbote sind die Veranstaltungen zur Aufstellung von Maibäumen mit geselligem Beisammensein landauf, landab abgesagt worden. So war es auch in Weetzen. „Aber ganz darauf zu verzichten, das kam für uns auch nicht in Frage“, sagt sein Stellvertreter Walter Frankenfeld. „Wir wollten zumindest ein Zeichen der Hoffnung setzen." Dazu lieh sich Frankenfeld am Vorabend des 1. Mai kurzentschlossen Trecker und Hänger von seinem Bruder, um die kleine Birke aus der Feldmark zu holen.

Unauffällig: Die kleine Birke steht unter einer großen Eiche. Quelle: privat

„Das Aufstellen einer Birke als Maibaum ist im Calenberger Land eine historisch überlieferte Tradition, die allerdings in einigen Orten in Vergessenheit geraten ist“, so Derben. Etliche Weetzener haben sich per E-Mail bereits beim Vorstand für diese Aktion bedankt. Für sie bleibt nach der verpassten Maifeier 2020 immerhin die Vorfreude auf das nächste Jahr. „Dann werden wir um so heftiger feiern“, kündigt Frankenfeld schmunzelnd an.

Von Uwe Kranz