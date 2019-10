Ronnenberg

Wenige Tage nach einer Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative (BI) Bauschuttdeponie – Nein Danke! nehmen die Entwicklungen rund um die Pläne der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg deutlich an Fahrt auf. Außer einem Gesprächstermin mit dem niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies ( SPD), den die BI für den 9. Oktober angekündigt hat, kommt auch dessen Kabinettskollege für das Wirtschaftsressort, Bernd Althusmann ( CDU), nach Ronnenberg. Zudem haben die Firma Menke und die Stadtverwaltung ein informelles Treffen aller Beteiligten vereinbart.

Althusmann-Ministerium entscheidet

Mit der Zusage von Wirtschaftsminister Althusmann, der nach Angaben von Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms am Dienstag, 15. Juli, die Halde besuchen will, hat für die BI das lange Warten ein Ende. Denn mit dem CDU-Politiker soll sich der Mann vor Ort über die Pläne der Firma Menke, Bauschutt von auf dem Salzberg abzulagern, informieren. Denn in Althusmanns Ressort ist das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG) zu Hause. Und diese Behörde entscheidet am Ende, ob die Firma diese Pläne auch umsetzen darf. Aus Sicht der BI heißt das: Endlich kommt der entscheidende Mann nach Ronnenberg.

Wie bei vielen anderen Besuchen von Politikern aus Gremien vom Stadtrat bis zum Bundestag setzt die BI bei dem Ministerbesuch auf die Besonderheiten der Halde in Ronnenberg. Diese liegen vor allem in der ungewöhnlich engen Nachbarschaft von Salzberg und Wohnbebauung. Als Nachteile, die aus Umsetzung der Menke-Pläne entstehen können, sehen die Mitglieder außer jahrelanger Belastungen während der Bauphase durch Lastwagenverkehr, Staub und Lärm auch eine Beschattung der Wohnbebauung, wenn die Halde am Ende der Arbeiten deutlich an Höhe gewonnen haben wird.

Bürgermeisterin trifft Menke-Geschäftsführer

Die Bürgermeisterin, die maßgeblich an der Vereinbarung des Termins mit Minister Althusmann beteiligt war, hat indessen auch einen direktes Gespräch mit Menke-Geschäftsführer Stefan Entrup geführt, über dessen Inhalt beide Seiten Stillschweigen vereinbart haben. Nur so viel drang nach außen: Sowohl Harms als auch Entrup streben in der Sache mehr direkten Dialog an.

Ein wichtiges Argument der Bürgerinitiative ist die Nähe der Wohnbebauung zur Halde. Davon soll sich der Minister vor Ort überzeugen. Quelle: privat

Außerdem soll es eine Gesprächsrunde geben, die von Menke-Sprecher Jens Voshage als Runder Tisch bezeichnet wird. Für Harms soll es eher ein informeller Austausch aller Beteiligten mit einem neutralen Moderator werden. Ihrer Auffassung nach soll dieses Treffen noch in diesem Jahr zustande kommen. Am Tisch sitzen könnten beispielsweise Vertreter der Stadt, des LBEG, der Firma Menke und der BI. Mögliche Befürworter der Menke-Pläne, die nach eigenen Angaben auch eine finale Renaturierung der Halde vorsehen, werden vermutlich aus Reihen der Bevölkerung nicht dabei sein. Eine solche Gruppierung hat sich bislang weder öffentlich formiert noch präsentiert.

Menke bereitet Planfeststellungsunterlagen vor

Indes ist die Firma Menke laut ihrem Sprecher Voshage dabei, mithilfe diverser Gutachten die Planfeststellungsunterlagen zur Umsetzung ihrer Pläne zusammenzustellen. Danach soll – je nach dem, wie viele Lkw-Fahrten täglich vereinbart werden – innerhalb von etwa 20 Jahren des Salzberg mit Bauschutt eingehüllt werden. Anschließend soll eine Schicht Mutterboden folgen, die zum Abschluss begrünt werden soll. Anfang des Jahres, so Voshage, könnten die Unterlagen möglicherweise zur öffentlichen Auslage fertig sein.

Von Uwe Kranz