Empelde

Im Corona-Testzentrum am Bürgerbüro Chemnitzer Straße in Empelde ist es am Dienstagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei meldet, gerieten gegen 15.15 Uhr eine Mitarbeiterin des Testzentrums und ein Kunde in Streit. In der Folge soll es zu Beleidigungen und einer versuchten Körperverletzung gekommen sein.

Kunde versucht Mitarbeiterin zu schlagen

Erkenntnissen der Beamten zufolge, beleidigte der Kunde die Mitarbeiterin innerhalb des Testzentrums mehrfach und lautstark, da diese ihn gebeten hatte eine App für die Übermittlung des Testergebnisses herunterzuladen. Anschließend verlagerte sich die Auseinandersetzung an die Berliner Straße auf der Rückseite des Zentrums. Dort soll der Kunde die Mitarbeiterin zu schlagen versucht haben, wurde jedoch von einem derzeit unbekannten Mann daran gehindert und festgehalten. Andere Besucher des Testzentrums und Verkehrsteilnehmer beobachteten die Auseinandersetzung.

Lesen Sie auch Weitere Polizeimeldungen aus Ronnenberg

Der Täter entfernte sich allerdings noch vor Eintreffen der Polizeibeamten vom Tatort. Auch Zeugen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend. Personen, die Angaben zu dem Täter, den Abläufen oder dem unbekannten Helfer machen können, werden gebeten das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu kontaktieren.

Von Uwe Kranz