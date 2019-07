Ronnenberg

Autofahrer aufgepasst, heute wird geblitzt. Die Region Hannover führt im nicht näher spezifizierten Bereich Ronnenberg Tempomessungen durch. Um solche Kontrollen künftig eigenständig vornehmen zu können, plant die Stadt Ronnenberg seit einiger Zeit den selbstständigen Einsatz einer mobilen Blitzeinheit. Die notwendigen Gerätschaften will man sich bei der Gemeinde Wennigsen leihen. Eigenes Mess-Personal wurde schon geschult, der Leihvertrag mit der Gemeinde ist bereits unter Dach und Fach. Nur geblitzt werden kann noch nicht. Wieso eigentlich nicht? „Es laufen noch Abstimmungsgespräche mit der Region“, erklärt Wolfgang Zehler, der zuständige Fachbereichsleiter der Stadt.

Hintergrund ist ein Abkommen, mit dem die Stadt Ronnenberg die Geschwindigkeitsüberwachung der Region übertragen hat. Viele Kommunen machen das so. Die Anschaffungs- und Betriebskosten bleiben ihnen so erspart. Im Gegenzug behält die Region allerdings auch 100 Prozent der erblitzten Einnahmen. Wenn die Stadt Ronnenberg nun wieder selber messen will, muss dieses Arrangement mit der Region neu ausgehandelt werden. Dabei soll etwa geklärt werden, ob die Stadt die mobilen Messungen künftig vollständig oder nur teilweise selbst übernimmt. „Auch der Übergang muss geregelt werden“, sagt Zehler.

Warum kein eigener?

Erfahrungen mit der Ausleihe des Wennigser Blitzers hat unter anderem die Stadt Sehnde. Dort lieh man sich das Gerät viele Jahre aus, bis die Gemeinde den Vertrag kündigte. In Sehnde hatte man sich nicht nur den Blitzer geliehen. Auch das Bedienpersonal gehörte zu dem „Rundum-sorglos-Paket“, wie Peter Brückner, Mitarbeiter der Sehnder unteren Verkehrsbehörde es nennt. Über die Gründe für die Aufhebung der Kooperation spricht man in beiden Verwaltungen nicht gerne. Personalprobleme auf Wennigser Seite haben möglicherweise zu der Entscheidung geführt, das Blitzerpaket nicht weiter anzubieten. In Sehnde wurde inzwischen die Anschaffung eines eigenen Geräts beschlossen. Der Blitzer vom Typ Leiftex XV3 kostet rund 30.000 Euro. In der Sehnder Verwaltung rechnet man damit, dass sich die Investition innerhalb eines überschaubaren Zeitraums amortisiert. Die Einsatzszenarien sind laut dem Hersteller vielfältig. „Er blitzt selbst in Baustellen, Kurven und an unübersichtlichen Stellen“, so der Hersteller – bald auch in Ronnenberg.

Von Mario Moers